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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 12 सितंबर 2026: आज 12 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 12 September 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 12 सितंबर 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- भाद्रपद

तिथि
कृष्ण पक्ष प्रतिपदा - 07:46 ए एम तक

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नक्षत्र
उत्तराफाल्गुनी - 12:55 पी एम तक

योग
शुभ - 03:09 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:04 ए एम
सूर्यास्त- 06:30 पी एम
चन्द्रास्त- 07:00 पी एम
चन्द्रोदय- 07:07 ए एम

अशुभ काल
राहू- 09:11 ए एम से 10:44 ए एम
यम गण्ड- 01:50 पी एम से 03:24 पी एम
कुलिक- 06:04 ए एम से 07:38 ए एम
दुर्मुहूर्त- 06:04 ए एम से 06:54 ए एम, 06:54 ए एम से 07:44 ए एम

शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त- 04:31 ए एम से 05:17 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:52 ए एम से 12:42 पी एम

शुभ योग
त्रिपुष्कर योग- 07:46 ए एम से 12:55 पी एम

---- समाप्त ----
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