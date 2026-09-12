Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 12 सितंबर 2026: आज 12 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 12 सितंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- भाद्रपद
तिथि
कृष्ण पक्ष प्रतिपदा - 07:46 ए एम तक
नक्षत्र
उत्तराफाल्गुनी - 12:55 पी एम तक
योग
शुभ - 03:09 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:04 ए एम
सूर्यास्त- 06:30 पी एम
चन्द्रास्त- 07:00 पी एम
चन्द्रोदय- 07:07 ए एम
अशुभ काल
राहू- 09:11 ए एम से 10:44 ए एम
यम गण्ड- 01:50 पी एम से 03:24 पी एम
कुलिक- 06:04 ए एम से 07:38 ए एम
दुर्मुहूर्त- 06:04 ए एम से 06:54 ए एम, 06:54 ए एम से 07:44 ए एम
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त- 04:31 ए एम से 05:17 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:52 ए एम से 12:42 पी एम
शुभ योग
त्रिपुष्कर योग- 07:46 ए एम से 12:55 पी एम