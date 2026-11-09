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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 9 नवंबर 2026: आज 9 नवंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 9 November 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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पंचांग- 9 नवंबर 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- आश्विन

तिथि
कृष्ण पक्ष अमावस्या- नवंबर 08 11:28 AM- नवंबर 09 12:31 PM
शुक्ल पक्ष प्रतिपदा- नवंबर 09 12:31 PM- नवंबर 10 02:00 PM

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नक्षत्र
स्वाति- नवंबर 08 05:52 AM- नवंबर 09 07:24 AM
विशाखा- नवंबर 09 07:24 AM- नवंबर 10 09:19 AM

योग
सौभाग्य- नवंबर 09 03:02 AM- नवंबर 10 02:56 AM
शोभन- नवंबर 10 02:56 AM- नवंबर 11 03:09 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:40 AM
सूर्यास्त- 5:40 PM
चन्द्रोदय- नवंबर 09 6:30 AM
चन्द्रास्त- नवंबर 09 5:33 PM

अशुभ काल
राहू- 8:03 AM- 9:25 AM
यम गण्ड- 10:48 AM- 12:10 PM
कुलिक- 1:33 PM- 2:55 PM
दुर्मुहूर्त- 12:32 PM- 01:16 PM, 02:44 PM- 03:28 PM
वर्ज्यम्- 01:27 PM- 03:11 PM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:48 AM- 12:32 PM
अमृत काल- 11:48 PM- 01:31 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:05 AM- 05:53 AM

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शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- नवंबर 08 05:52 AM- नवंबर 08 06:40 AM

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