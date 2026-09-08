Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 8 सितंबर 2026: आज 8 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 8 सितंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- श्रावण
तिथि
कृष्ण पक्ष द्वादशी- सितंबर 07 05:04 PM- सितंबर 08 02:43 PM
नक्षत्र
पुष्य- सितंबर 07 06:14 PM- सितंबर 08 04:39 PM
योग
परिघ- सितंबर 08 03:37 AM- सितंबर 09 12:40 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:02 AM
सूर्यास्त- 6:35 PM
चन्द्रोदय- सितंबर 09 3:58 AM
चन्द्रास्त- 4:45 PM
अशुभ काल
राहू- 03:27 पी एम से 05:01 पी एम
यम गण्ड- 09:11 ए एम से 10:45 ए एम
कुलिक- 12:19 पी एम से 01:53 पी एम
दुर्मुहूर्त- 08:33 ए एम से 09:23 ए एम, 11:10 पी एम से 11:56 पी एम
वर्ज्यम्- 04:41 ए एम, सितम्बर 09 से 06:12 ए एम, सितम्बर 09
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:00 PM- 12:49 PM
अमृत काल- 10:40 ए एम से 12:10 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:38 AM- 05:26 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- 04:39 पी एम से 06:03 ए एम, सितम्बर 09