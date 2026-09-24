राजसमंद में गणपति विसर्जन से लौट रही ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 4 की मौत, कई घायल

राजस्थान के राजसमंद जिले के रेलमगरा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है. गणपति विसर्जन के बाद वापस लौट रही ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब एक दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं.

और पढ़ें

घायलों को उपचार के लिए आर.के. जिला अस्पताल पहुंचाया गया है. हादसे की सूचना मिलते ही रेलमगरा पुलिस मौके पर पहुंची. डीएसपी शिप्रा राजावत भी घटनास्थल पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य की जानकारी ली.

बताया जा रहा है कि हादसा सांसेरा गांव के जलदेवी माता मंदिर के पास हुआ. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----