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राजसमंद में गणपति विसर्जन से लौट रही ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 4 की मौत, कई घायल

राजसमंद में गणपति विसर्जन के बाद वापस लौट रही ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब एक दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं.

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घायलों को उपचार के लिए आरके जिला अस्पताल पहुंचाया गया है. (Photo: ITG)
घायलों को उपचार के लिए आरके जिला अस्पताल पहुंचाया गया है. (Photo: ITG)

राजस्थान के राजसमंद जिले के रेलमगरा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है. गणपति विसर्जन के बाद वापस लौट रही ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब एक दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं.

घायलों को उपचार के लिए आर.के. जिला अस्पताल पहुंचाया गया है. हादसे की सूचना मिलते ही रेलमगरा पुलिस मौके पर पहुंची. डीएसपी शिप्रा राजावत भी घटनास्थल पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य की जानकारी ली.

बताया जा रहा है कि हादसा सांसेरा गांव के जलदेवी माता मंदिर के पास हुआ. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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