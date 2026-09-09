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PM मोदी के जन्मदिन से BJP चलाएगी एक महीने का ‘सेवा संकल्प अभियान’, नितिन नवीन ने बताया प्लान

PM मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से BJP का एक महीने का ‘सेवा संकल्प अभियान’ शुरू होगा. 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में रक्तदान, स्वच्छता अभियान, ‘आशीर्वाद का दीया’, पदयात्रा और बाइक रैली जैसे कार्यक्रम होंगे.

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17 सितंबर से महीने भर चलेगा 'सेवा संकल्प अभियान'. (Photo: X/ @BJP4India)
17 सितंबर से महीने भर चलेगा 'सेवा संकल्प अभियान'. (Photo: X/ @BJP4India)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे एक महीने का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू करने जा रही है. नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस अभियान की रूपरेखा बताई. 17 सितंबर से शुरू होकर ‘सेवा संकल्प अभियान’ 17 अक्टूबर तक चलेगा. इस दौरान देशभर में सेवा से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

इस अभियान की खास वजह प्रधानमंत्री के जनसेवा के 25 साल पूरे होने हैं. 7 अक्टूबर 2001 को पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी. 7 अक्टूबर 2026 को उनके इस सफर के 25 साल पूरे हो जाएंगे. BJP इसी पड़ाव को अभियान के जरिए लोगों तक पहुंचाएगी.

अभियान के पहले दिन 17 सितंबर को देशभर में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे. उसी शाम 7 बजे ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम होगा. इसमें सरकारी योजनाओं के लाभार्थी परिवार अपने घरों में दीप जलाकर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताएंगे. 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा. इसके अलावा पदयात्रा और बाइक रैली भी निकाली जाएंगी. इन कार्यक्रमों के जरिए विकसित भारत का संकल्प लिया जाएगा.

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गुजरात से शुरू हुआ सफर

नितिन नवीन ने कहा कि पीएम मोदी का सफर एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर शुरू हुआ था. उन्होंने गुजरात में नर्मदा परियोजना के जरिए घर-घर पानी पहुंचाने की कोशिश का जिक्र किया. ‘वाइब्रेंट गुजरात’ के जरिए राज्य में निवेश बढ़ाने की बात भी कही. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश की अर्थव्यवस्था को ‘फ्रैजाइल फाइव’ में गिना जाता था. आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की वैश्विक स्थिति भी मजबूत हुई है.

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महिलाओं और युवाओं पर फोकस

नितिन नवीन ने महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ से शुरू हुआ सफर ‘लखपति दीदी’ तक पहुंचा है. नारीशक्ति वंदन अधिनियम के जरिए महिलाओं की नीति बनाने में भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की गई है. उन्होंने स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के क्षेत्र में युवाओं की बढ़ती भूमिका का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक, युवा अब सिर्फ नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले भी बन रहे हैं.

विकास के साथ विरासत का जिक्र

नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में विकास के साथ देश की सांस्कृतिक विरासत पर भी ध्यान दिया गया. राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ और महाकाल जैसे धार्मिक स्थलों पर हुए काम का उन्होंने उल्लेख किया. उन्होंने सीमावर्ती गांवों को ‘भारत का आखिरी गांव’ कहने की पुरानी सोच में बदलाव का भी जिक्र किया. कहा कि अब इन्हें ‘भारत का प्रथम गांव’ कहा जा रहा है. उनके मुताबिक, इससे इन इलाकों को लेकर लोगों की सोच भी बदली है.

‘सेवा संकल्प अभियान’ के जरिए BJP प्रधानमंत्री के 25 साल के जनसेवा के सफर को लोगों तक पहुंचाने के साथ सेवा से जुड़े कार्यक्रमों में आम लोगों की भागीदारी भी बढ़ाएगी.

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