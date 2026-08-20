भिनभिनाती मक्खियां, बदबू... ड्राइवर के शक ने खोला हत्या का राज, मां-बेटा अरेस्ट

जयपुर के सांगानेर सदर इलाके में रिश्तों को झकझोर देने वाला हत्या का मामला सामने आया है. यहां एक बेटे ने अपने 75 वर्षीय पिता के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उनकी हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ने शव को करीब एक दिन तक घर के अंदर ही छिपाए रखा. इसके बाद शव को गांव ले जाकर अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई गई, लेकिन टैक्सी ड्राइवर की सूझबूझ से पूरा मामला सामने आ गया. मामला सांगानेर सदर के गोविंदपुरा इलाके का है. डीसीपी राजर्षि राज वर्मा के मुताबिक टोडारायसिंह, टोंक निवासी 75 वर्षीय जगदीश अपनी पत्नी सजनी और बेटे के साथ यहां रहते थे. पुलिस ने हत्या के आरोप में उनके छोटे बेटे सवाई राम जाट को गिरफ्तार किया है. मौके पर मौजूद आरोपी की मां सजनी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

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पुलिस पूछताछ में आरोपी ने पारिवारिक विवाद के चलते पिता की हत्या करना कबूल किया है. आरोपी के मुताबिक उसके पिता शराब पीने के बाद आए दिन विवाद करते थे. 18 अगस्त की रात भी दोनों के बीच कहासुनी हुई. विवाद बढ़ने के बाद गुस्से में बेटे ने कुल्हाड़ी से पिता के सिर पर वार कर दिया. हमले में जगदीश की मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी ने पिता के शव को घर के अंदर ही छिपा दिया. इसके बाद करीब एक दिन तक शव घर में रखा रहा. आरोपी के सामने अब शव को ठिकाने लगाने की चुनौती थी. जब उसे कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने शव को अपने गांव टोडारायसिंह ले जाकर अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई.

इसके लिए गुरुवार सुबह करीब 7 बजे एक टैक्सी बुलाई गई. आरोपी ने टैक्सी ड्राइवर को बताया कि उसके पिता की मौत हो गई है और शव को गांव ले जाना है. लेकिन जैसे ही शव टैक्सी में रखने की तैयारी हुई, ड्राइवर को उससे बदबू आने लगी. बदबू आने के बाद टैक्सी ड्राइवर को शक हुआ. उसने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने आरोपी को शव को पास के खाली प्लॉट में ले जाने से पहले ही पकड़ लिया. इसके बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू की.

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पिता की हत्या के बाद घर में छिपाया शव

पूछताछ में हत्या का पूरा घटनाक्रम सामने आया. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पारिवारिक विवाद के बाद पिता की हत्या करने की बात कबूल की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की. लेकिन जांच आगे बढ़ी तो इस परिवार का पुराना इतिहास भी सामने आया, जिसने पुलिस को चौंका दिया. सामने आया कि जगदीश, उनकी पत्नी और उनके दोनों बेटों पर वर्ष 2024 में उनकी बहू की हत्या का आरोप लगा था. इस मामले में परिवार के चारों सदस्य जेल गए थे.

बहू की हत्या के मामले में परिवार के चारों लोगों पर कार्रवाई हुई थी. जगदीश का बड़ा बेटा अभी भी जेल में है. वहीं करीब चार महीने पहले जमानत मिलने के बाद जगदीश, उनकी पत्नी सजनी और छोटा बेटा सवाई जेल से बाहर आए थे. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि मृतक जगदीश वर्ष 1984 में एक मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा भुगत चुका था. जेल की सजा पूरी करने के बाद वह बाहर आया था. इसके बाद परिवार में एक के बाद एक विवाद और आपराधिक घटनाओं का सिलसिला सामने आता रहा.

जानकारी के मुताबिक इसी दौरान आरोपी सवाई राम की पत्नी भी घर छोड़कर चली गई थी. इसके बाद मृतक जगदीश, आरोपी बेटे और उसकी मां पर बहू की हत्या का आरोप लगा था. इस मामले में परिवार के लोगों को जेल जाना पड़ा था. बहू की हत्या के मामले में आरोपी छोटा भाई अभी भी जेल में है. इसी बीच परिवार में एक और हत्या की वारदात हो गई. इस बार 75 वर्षीय जगदीश की उनके ही बेटे ने हत्या कर दी.

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पुलिस के मुताबिक 18 अगस्त की रात पिता और बेटे के बीच विवाद हुआ था. आरोपी का कहना है कि पिता शराब पीकर अक्सर विवाद करते थे. इसी दौरान गुस्से में उसने कुल्हाड़ी से पिता के सिर पर वार कर दिया. इसके बाद पिता की मौत हो गई और आरोपी ने शव को घर में छिपा दिया. करीब एक दिन तक शव घर में छिपाए रखने के बाद आरोपी ने अंतिम संस्कार के लिए गांव ले जाने की योजना बनाई. टैक्सी बुलाकर शव ले जाने की तैयारी की गई, लेकिन शव से आती बदबू ने ड्राइवर को सतर्क कर दिया. ड्राइवर ने पुलिस को सूचना देकर पूरे मामले का खुलासा कर दिया.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया. आरोपी की मां सजनी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे के पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. इस मामले में टैक्सी ड्राइवर की सतर्कता अहम साबित हुई. अगर ड्राइवर को शव से बदबू नहीं आती और वह पुलिस को सूचना नहीं देता तो आरोपी शव को गांव ले जाकर अंतिम संस्कार करने की कोशिश कर सकता था. लेकिन पुलिस समय रहते मौके पर पहुंच गई और शव को ठिकाने लगाने से पहले आरोपी को पकड़ लिया.

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एक ही परिवार में पहले बहू की हत्या का आरोप, फिर पिता की हत्या ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है. पुलिस अब पुराने मामले और मौजूदा हत्या के घटनाक्रम को भी ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ा रही है. फिलहाल सवाई राम जाट पुलिस की गिरफ्त में है. उसकी मां सजनी को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस हत्या से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. पूछताछ के आधार पर पुलिस इस बात की जानकारी जुटा रही है कि हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद के अलावा कोई अन्य वजह थी या नहीं.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

सांगानेर सदर के गोविंदपुरा में सामने आई इस घटना ने पूरे इलाके को हैरान कर दिया है. 75 वर्षीय जगदीश की हत्या उनके ही घर में हुई और हत्या के बाद शव को घर में छिपाकर रखा गया. शव को गांव ले जाने की कोशिश के दौरान टैक्सी ड्राइवर को बदबू आई और उसने पुलिस को सूचना दे दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की है. मामले में आरोपी बेटे और उसकी मां को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस पूछताछ और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.



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