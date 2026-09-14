बारिश में खुला मौत का गड्ढा, प्रशासन की लापरवाही से दादी-पोती गिरीं, CCTV VIDEO

गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के बीच एक बार फिर ऐसा हादसा सामने आया, जिसने सड़क पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल खड़े कर दिए. पादरा-जासपुर चौराहे के पास सड़क से गुजर रही दादी और पोती अचानक एक गहरे गड्ढे में जा गिरीं. दोनों को खुद समझ नहीं आया कि उनके साथ अचानक क्या हो गया. बारिश के बीच हुए इस हादसे से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े. लोगों ने किसी तरह दादी और पोती को गड्ढे से बाहर निकाला. राहत की बात रही कि समय पर मदद पहुंचने के कारण दोनों की जान बच गई. इस पूरी घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें महिला के गड्ढे में गिरने का पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है.

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नई ड्रेनेज लाइन के लिए खोदा गया था गड्ढा

स्थानीय लोगों के मुताबिक, पादरा-जासपुर चौराहे के पास नई ड्रेनेज लाइन बिछाने का काम चल रहा है. इसी काम के लिए सड़क के पास गड्ढा खोदा गया था. लोगों का कहना है कि गड्ढा खोदने के बाद उसे ठीक से भरा नहीं गया. यही वजह थी कि सड़क से गुजरने वाले लोगों के लिए यह जगह खतरनाक बनी हुई थी. भारी बारिश के बीच स्थिति और ज्यादा मुश्किल हो गई. बताया गया कि दादी और पोती सड़क से गुजर रही थीं. बारिश के बीच उन्हें सड़क के पास मौजूद गड्ढे का सही अंदाजा नहीं लगा. दोनों अचानक उसमें गिर गईं. हादसा होते ही आसपास मौजूद लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया. कुछ ही देर में लोग मदद के लिए वहां पहुंच गए. स्थानीय लोगों ने दोनों को गड्ढे से बाहर निकाला.

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CCTV में कैद हुआ पूरा हादसा

इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में महिला के गड्ढे में गिरने की घटना कैद हुई है. अचानक हुए इस हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटती दिखाई देती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय पर मदद नहीं पहुंचती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी. लोगों ने गड्ढे को ठीक से भरने की जरूरत बताई, ताकि बारिश के दौरान सड़क से गुजरने वाले लोगों के लिए ऐसी स्थिति दोबारा न बने. वडोदरा में भारी बारिश के बीच हुई इस घटना ने सड़क के पास चल रहे काम के दौरान सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. नई ड्रेनेज लाइन के लिए खोदा गया गड्ढा ठीक से नहीं भरा गया था और बारिश के कारण दादी-पोती को उसका अंदाजा नहीं लगा. दोनों के गड्ढे में गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पहुंचकर उनकी जान बचाई.

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