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मर्सिडीज वर्कशॉप बना आग का गोला, 8 लग्जरी कारें जलकर खाक... अंदर खड़ी थीं 50 से ज्यादा गाड़ियां

जयपुर के सीतापुरा में मंगलवार देर रात मर्सिडीज के वर्कशॉप में भीषण आग लग गई. आग ने देखते ही देखते वर्कशॉप में खड़ी करीब 8 लग्जरी कारों, महंगे पार्ट्स और कार एसेसरीज को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे के वक्त वर्कशॉप में 50 से ज्यादा नई-पुरानी कारें खड़ी थीं. दमकल की करीब आधा दर्जन गाड़ियों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

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आग लगने के बाद पूरे इलाके में छा गया धुएं का गुबार. (Photo: Screengrab)
आग लगने के बाद पूरे इलाके में छा गया धुएं का गुबार. (Photo: Screengrab)

जयपुर के सीतापुरा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब मर्सिडीज के एक वर्कशॉप में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और वर्कशॉप के अंदर खड़ी लग्जरी कारों के साथ-साथ महंगे पार्ट्स और कार एसेसरीज को अपनी चपेट में ले लिया. वर्कशॉप से उठता काला धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था. सूचना मिलते ही दमकल की करीब आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया.

करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक वर्कशॉप में खड़ी करीब 8 कारें, महंगे पार्ट्स और कार एसेसरीज जलकर खाक हो चुके थे. मंगलवार रात करीब 11:30 बजे सीतापुरा स्थित मर्सिडीज वर्कशॉप से अचानक धुआं निकलता दिखाई दिया. देखते ही देखते धुआं आग की लपटों में बदल गया. कुछ ही देर में आग ने वर्कशॉप के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास मौजूद लोगों में भी अफरा-तफरी मच गई.

वर्कशॉप के अंदर बड़ी संख्या में कारें खड़ी थीं. इनमें नई और पुरानी मिलाकर 50 से ज्यादा कारें बताई जा रही हैं. ऐसे में आग के तेजी से फैलने पर बड़ा नुकसान होने की आशंका थी.

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दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां पहुंचीं

आग की सूचना मिलते ही पास के फायर स्टेशन से करीब आधा दर्जन दमकल वाहन मौके पर पहुंचे. दमकलकर्मियों ने लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की. आग के विकराल रूप को देखते हुए आसपास के इलाके की बिजली भी बंद कर दी गई, ताकि किसी तरह की दूसरी दुर्घटना का खतरा न रहे. पुलिस और दमकल की टीमों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली. करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सका.

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यह भी पढ़ें: कर्नाटक के बेलगावी में फ्रिज फटने के बाद घर में लगी आग, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

आग बुझने के बाद जब नुकसान का जायजा लिया गया तो पता चला कि वर्कशॉप में खड़ी करीब 8 लग्जरी कारें आग की चपेट में आ गईं. इसके अलावा कारों के महंगे पार्ट्स और एसेसरीज भी जलकर खाक हो गए. हालांकि, वर्कशॉप में 50 से ज्यादा कारें मौजूद थीं. समय रहते दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, जिससे आग बाकी कारों तक फैलने से रोक दी गई और बड़ा नुकसान टल गया. 

शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है. हालांकि, आग का वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. फिलहाल संबंधित टीमें आग से हुए नुकसान का आकलन कर रही हैं. यह भी देखा जा रहा है कि आग वर्कशॉप के किस हिस्से से शुरू हुई और इतनी तेजी से कैसे फैली.

फिलहाल इस घटना में किसी जनहानि की जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन जिस वक्त आग लगी, उस समय वर्कशॉप में मौजूद लग्जरी कारों की बड़ी संख्या को देखते हुए मामला गंभीर था. करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया और बाकी कारों को सुरक्षित बचा लिया गया.

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