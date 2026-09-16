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कर्नाटक के बेलगावी में फ्रिज फटने के बाद घर में लगी आग, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

एक घर में रेफ्रिजरेटर के फटने से लगी भीषण आग में छह लोगों की मौत हो गई. हादसे में पिता और पुत्र गंभीर रूप से झुलस गए थे, जो इलाज के दौरान दम तोड़ गए.

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कर्नाटक के बेलगावी में फ्रिज फटने से घर में आग लग गई
कर्नाटक के बेलगावी में फ्रिज फटने से घर में आग लग गई

कर्नाटक के बेलगावी में एक घर में कथित तौर पर फ्रिज फटने के बाद लगी भीषण आग में एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई. हादसे में गंभीर रूप से झुलसे पिता और बेटे ने बुधवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इससे पहले परिवार की चार महिलाओं की आग में फंसने से मौत हो गई थी.

यह घटना बेलगावी की चवत गली में मंगलवार सुबह करीब 2:30 बजे हुई थी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, घर में रखे फ्रिज में कथित तौर पर विस्फोट हुआ, जिसके बाद आग लग गई. आग तेजी से पूरे घर में फैल गई और अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला.

चार महिलाओं की मौके पर हुई थी मौत

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हादसे में परिवार की चार महिलाओं गंगा डामोने, शारदा डामोने, प्रिया डामोने और भारती डामोने की मौत हो गई थी. वहीं परिवार के दो अन्य सदस्य पिता और बेटा गंभीर रूप से झुलस गए थे. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

पुलिस के मुताबिक, दोनों की हालत गंभीर बनी हुई थी. डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद बुधवार को पिता और बेटे ने भी दम तोड़ दिया. इसके साथ ही हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर छह हो गई.

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पुलिस ने बताया कि मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है.

फ्रिज में धमाके के बाद पूरे घर में फैली आग

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि घर के अंदर रखे रेफ्रिजरेटर में कथित तौर पर विस्फोट होने के बाद आग लगी. कुछ ही समय में आग ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया. घर में मौजूद परिवार के सदस्य अंदर ही फंस गए और बाहर नहीं निकल सके.

हालांकि, फ्रिज में विस्फोट किस वजह से हुआ और आग लगने की वास्तविक वजह क्या थी, इसकी जांच की जा रही है.

एक ही परिवार के छह सदस्यों की मौत के बाद चवत गली में मातम पसरा हुआ है. स्थानीय लोगों ने घटना पर दुख जताया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे की परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है.

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