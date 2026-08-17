MP: सीधी में 4 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, CRPF जवान गिरफ्तार... जम्मू-कश्मीर में है तैनाती

मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जहां करीब 4 वर्ष की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में CRPF में पदस्थ 59 वर्षीय जवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. घटना की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है.

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कुरकुरे दिलाने के बहाने बुलाया, फिर किया दुष्कर्म

पुलिस के अनुसार घटना 14 अगस्त 2026 की बताई जा रही है. बच्ची रात में घर से बाहर गई थी और काफी देर तक वापस नहीं लौटी. जिसके बाद परिजनों ने तलाश शुरू की. कुछ समय बाद बच्ची घर लौटी तो वह रो रही थी. परिजनों द्वारा पूछे जाने पर उसने मां को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी.

पुलिस के मुताबिक बच्ची ने पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने कुरकुरे देने के बहाने बुलाया और उसके साथ हैवानियत किया. इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर पुलिस के पास पहुंचे. बच्ची की मां ने 15 अगस्त को मझौली थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी के विरुद्ध POCSO एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है.

जम्मू-कश्मीर में पदस्थ है आरोपी

पुलिस ने विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को रविवार को न्यायालय में पेश किया. न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जिला जेल सीधी भेज दिया गया है. पुलिस के अनुसार आरोपी की उम्र करीब 59 वर्ष है और वह जम्मू-कश्मीर में पदस्थ है. आरोपी 20 दिन की छुट्टी काटने घर आया था.

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इसी दौरान उसने दरिदंगी घटना को अंजाम दिया. बताया जाता है कि आरोपी अगले वर्ष सेवानिवृत्त होने वाला है. वहीं इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है, वे आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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