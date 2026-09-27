Shia Butter Winter Cream: बदलते मौसम में फटने लगी स्किन? घर पर 3 चीजों से बनाएं नेचुरल शिया बटर क्रीम, स्किन होगी इतनी सॉफ्ट कि बार-बार छूने का करेगा दिल

मौसम बदलते ही हवा में नमी कम होने लगती है जिसका सीधा असर हमारी त्वचा पर पड़ता है. चेहरे, हाथों और पैरों की स्किन का खिंचा-खिंचा होना, फटना और रूखापन आना एक आम समस्या बन जाती है. बाजार में मिलने वाली ज्यादातर मॉइश्चराइजर और बॉडी लोशन में केमिकल्स और पैराबेन होते हैं जो कुछ समय के लिए तो राहत देते हैं लेकिन त्वचा को लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में आपको महंगे कॉस्मेटिक्स पर पैसे खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है.

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आप सिर्फ 3 प्राकृतिक चीजों की मदद से घर पर ही नेचुरल शिया बटर क्रीम तैयार कर सकते हैं. यह होममेड क्रीम त्वचा की परतों में गहराई तक जाकर मॉइश्चर को लॉक करती है और स्किन को इतना सॉफ्ट व चमकदार बना देती है कि आपका दिल बार-बार उसे छूने को करेगा. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि!

सामग्री:

1/2 कप अनरिफाइंड शिया बटर

2 बड़े चम्मच शुद्ध नारियल तेल या बादाम का तेल

1 छोटा चम्मच एलोवेरा जेल

4-5 बूंदें अपना पसंदीदा एसेंशियल ऑयल (ऑप्शनल- लैवेंडर या रोज)

बनाने और लगाने की विधि:

बटर पिघलाएं: एक कटोरी में शिया बटर और नारियल/बादाम का तेल निकालें. डबल बॉयलर विधि (गर्म पानी के पतीले के ऊपर कटोरी रखकर) से इसे धीमी आंच पर 2-3 मिनट में हल्का-सा पिघला लें.

ठंडा करें: जब बटर पूरी तरह पिघल जाए, तो इसे गैस से उतार लें और कटोरी को 15-20 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें ताकि यह आधा जम जाए.

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एलोवेरा जेल मिलाएं: अब फ्रीजर से कटोरी निकालें. इसमें 1 छोटा चम्मच एलोवेरा जेल (और एसेंशियल ऑयल) मिलाएं.

फेंटें (Whip करें): एक हैंड बीटर या इलेक्ट्रिक व्हिस्कर (या कांटे वाले चम्मच) की मदद से इस मिश्रण को 4-5 मिनट तक लगातार फेंटें. धीरे-धीरे इसका रंग बिल्कुल सफेद और टेक्सचर एकदम व्हीप्ड आइसक्रीम या बाजार की महंगी क्रीम जैसा फ्लफी हो जाएगा.

तैयार है आपकी 100% शुद्ध, क्रीमी और खुशबूदार शिया बटर क्रीम! इसे किसी साफ और सूखे कांच के जार में भर कर रख लें.

इस्तेमाल का तरीका: नहाने के तुरंत बाद या रात को सोने से पहले इसे अपने चेहरे, हाथों, कोहनी और पैरों पर लगाएं. यह रूखेपन को खत्म कर त्वचा को पूरे दिन मक्खन जैसा मुलायम बनाए रखेगी.

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