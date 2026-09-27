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'ऊपर वाला टिकट काट दे', बयान पर घिरे हमायूं कबीर, अब बोले- CM लंबी उम्र जिएं

हुमायूं कबीर ने कहा है कि वे मुख्यमंत्री की लंबी उम्र की कामना करते हैं और चाहते हैं कि वे अपना कार्यकाल पूरा करें. उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भविष्य में देश के प्रधानमंत्री भी बनें. हुमायूं कबीर का यह स्पष्टीकरण उनके एक विवादित बयान के बाद आया है.

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हुमायूं कबीर ने कहा कि वे मुख्यमंत्री की लंबी उम्र की कामना करते हैं. (File Photo: ITG)
हुमायूं कबीर ने कहा कि वे मुख्यमंत्री की लंबी उम्र की कामना करते हैं. (File Photo: ITG)

आम जनता उन्नयन पार्टी के चेयरमैन हुमायूं कबीर ने CM पर की गई टिप्पणी पर सफाई दी है. हुमायूं कबीर ने कहा था, 'मैं प्रार्थना करूंगा कि ऊपर वाला उनका टिकट काट दे.' वहीं, उन्होंने अब स्पष्ट किया कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया गया था और उनकी टिप्पणी पुलिस के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संदर्भ में थी. 

उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री की लंबी उम्र की कामना करते हैं, चाहते हैं कि वे अपना कार्यकाल पूरा करें और भविष्य में प्रधानमंत्री भी बनें. हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी मुख्य शिकायत पुलिस द्वारा कथित तौर पर परेशान किए जाने को लेकर है.

यह भी पढ़ें: उपचुनाव से पहले नंदीग्राम में TMC नेता के घर तलाशी, सालों पुराने मामले में एक्शन

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बता दें, नंदीग्राम और रेजीनगर सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होना है. रेजीनगर उपचुनाव से पहले,  हुमायूं कबीर ने पुलिस पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करने और उन्हें झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगाया है. उन्होंने यह भी दावा किया कि चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ रहने वाले लोगों को धमकाया जा रहा है और उन्हें इलाका छोड़ने के लिए कहा जा रहा है.

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हुमायूं कबीर ने कहा कि पुलिस ने उन्हें कई बार बुलाया है और इस वजह से उन्होंने फिजिकल कैंपेनिंग से दूर रहने और इसके बजाय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर विचार किया था. हालांकि, उन्होंने कहा कि वोटिंग के दिन वे अपने चुनाव क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे. 

इस बीच रविवार को पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शहाबुद्दीन के नंदीग्राम स्थित घर की तलाशी ली. यह तलाशी लगभग 15-20 साल पुराने मामलों के सिलसिले में ली गई. बताया जा रहा है कि जब पुलिस की टीम तलाशी के लिए शहाबु्द्दीन के घर पहुंची तब वे घर पर नहीं थे.

इस मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शहाबु्द्दीन के खिलाफ 2007, 2009 और 2011 के कई मामलों में वारंट तक जारी किए गए हैं.

(Input: Sabyasachi Banerjee)

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