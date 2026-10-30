मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, 9 महीने का DA एरियर भी मिलेगा, तीन किस्तों में आएगा पैसा

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार उनके महंगाई भत्ते यानी DA में 2 फीसदी की बढ़ोतरी करने जा रही है. इसका फायदा सिर्फ आने वाली सैलरी में ही नहीं दिखेगा, बल्कि जनवरी से सितंबर तक का बकाया पैसा भी मिलेगा. हालांकि, कर्मचारियों को 9 महीने का पूरा एरियर एक साथ नहीं दिया जाएगा. सरकार इसे तीन बराबर किस्तों में देने जा रही है. वहीं, अक्टूबर महीने की सैलरी में बढ़े हुए महंगाई भत्ते का पैसा जुड़कर आएगा. यह सैलरी नवंबर में मिलेगी.

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सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी करने जा रही है. यह बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी. महंगाई भत्ता यानी DA वह रकम होती है, जो सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के असर से राहत देने के लिए उनकी बेसिक सैलरी के हिसाब से दी जाती है. इसमें बढ़ोतरी होने का मतलब है कि कर्मचारियों की हर महीने मिलने वाली सैलरी में इजाफा होगा.

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अब सवाल है कि जनवरी से सितंबर तक का जो पैसा बकाया रहेगा, उसका क्या होगा? सरकार इस अवधि के 9 महीने के एरियर का भुगतान तीन बराबर मासिक किस्तों में करेगी. यानी कर्मचारियों को पूरा बकाया एक साथ नहीं मिलेगा, बल्कि तीन महीने तक किस्तों में पैसा दिया जाएगा. दूसरी तरफ, अक्टूबर महीने के वेतन में बढ़े हुए DA का नकद भुगतान होगा. अक्टूबर की सैलरी नवंबर में मिलेगी. इस तरह कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा नियमित वेतन में भी दिखने लगेगा.

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पेंशनर्स को भी 2 फीसदी महंगाई राहत

इस फैसले का फायदा सिर्फ नौकरी कर रहे कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा. मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत यानी DR में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी. पेंशनर्स के लिए यह बढ़ोतरी जुलाई 2026 से लागू होगी. यानी उनकी पेंशन में मिलने वाली महंगाई राहत भी बढ़ जाएगी. सरकार की इस घोषणा से कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को राहत मिलने वाली है. कर्मचारियों को जनवरी से सितंबर तक का बकाया तीन किस्तों में मिलेगा, जबकि अक्टूबर की सैलरी में बढ़ा हुआ DA जुड़कर आएगा.

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