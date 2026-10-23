इस राज्य में कर्मचारियों को मिला दिवाली गिफ्ट, सरकार ने 5% DA बढ़ोतरी का किया ऐलान, ₹10,000 एरियर भी मिलेगा

हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कर्मचारियों के DA में कुल 5 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की. इसमें चालू वर्ष का 4 फीसदी महंगाई भत्ता और पिछले साल का 1 फीसदी बकाया शामिल है. मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि क्लास IV कर्मचारियों को DA बढ़ोतरी के साथ रिवीजन एरियर के भी 10,000 रुपये दिए जाएंगे. यह रकम 1 नवंबर को उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी.

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हिमाचल सरकार के इस फैसले का लाभ राज्य के 275000 कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा.मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत के दौरान DA बढ़ोतरी का ऐलान किया. इसमें 4 फीसदी बढ़ोतरी चालू वर्ष के लिए और 1 फीसदी पिछले वर्ष का बकाया DA शामिल है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिसूचना शुक्रवार को जारी की जाएगी. मुख्यमंत्री ने क्लास IV कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को DA का लाभ मिलने के साथ 10,000 रुपये भी दिए जाएंगे.

खर्च कम करनेद में सहयोग की अपील

सुक्खू ने कहा कि सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए खर्च कटौती के उपाय कर रही है. ऐसे कदमों का असर समाज के कुछ वर्गों पर पड़ सकता है, लेकिन सामूहिक प्रयासों से बदलाव संभव है. उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि पत्रकार भी उनसे नाराज रहते हैं. उनके इस बयान को मीडिया संस्थानों को सरकारी विज्ञापन देने में कटौती के संदर्भ में देखा जा रहा है. मुख्यमंत्री ने विधायकों, सरकारी अधिकारियों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और शिक्षकों से प्रशासनिक व्यवस्था और राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए योगदान देने की अपील की.

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हिमाचल पर कर्ज को लेकर क्या बोले?

राज्य पर कर्ज 1.20 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने के विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने असहमति जताई. उन्होंने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश का कुल कर्ज अभी 99,000 करोड़ रुपये के आसपास है. सीएम सुक्खू ने राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद होने से राज्य पर पड़ रहे वित्तीय दबाव को भी स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि सरकार अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्याज-मुक्त कर्ज ले रही है. मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि हिमाचल प्रदेश 2030 तक स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा.

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