राजस्थान से सटे MP के इस शहर में बनेगा नया एयरपोर्ट... चमकेगी मालवा अंचल की किस्मत, स्टेडियम की भी मिली सौगात

राजस्थान की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के नीमच को जल्द ही नए एयरपोर्ट और खेल स्टेडियम की बड़ी सौगात मिलने जा रही है. नीमच के पास ही पड़ोसी राज्य राजस्थान के चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़ और कोटा जैसे प्रमुख जिले स्थित हैं; ऐसे में नीमच में नए एयरपोर्ट के शुरू होने से न केवल मध्य प्रदेश के मालवा अंचल, बल्कि राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों के साथ भी कनेक्टिविटी और व्यापार को जबरदस्त रफ्तार मिलेगी.

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रविवार को नीमच के अग्रोहा भवन में आयोजित 'सेवा से संकल्प अभियान' के अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह घोषणाएं कीं. उन्होंने क्षेत्र के विकास, नागरिकों के उद्यमशीलता और हाल ही में कूनो के बाद नीमच-मंदसौर सीमा पर स्थित गांधी सागर अभ्यारण्य में शुरू हुए चीता प्रोजेक्ट को जिले की बड़ी उपलब्धि बताया.

राजस्थान से सटे इलाकों के लिए गेम-चेंजर साबित होगा नया एयरपोर्ट



राजस्थान के कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों से सीधा जुड़े होने के कारण नीमच में हवाई सेवाओं का विस्तार पूरे क्षेत्र के लिए व्यापारिक और पर्यटन की दृष्टि से गेम-चेंजर माना जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट बनने से नीमच का सीधा जुड़ाव देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों से होगा. इसके अलावा, जिले में बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम बनने से स्थानीय खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे.

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गांधी सागर में 'मादा चीता' की रिहाई से बढ़ेगा पर्यटन



प्रोजेक्ट चीता का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि नीमच जिले के खिमला क्षेत्र में मादा चीता 'राधा' को रिलीज किया गया है. उन्होंने कहा कि कूनो के बाद गांधी सागर को चीतों का 'सेकंड होम' बनाने से क्षेत्र में वाइल्डलाइफ टूरिज्म और इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय नागरिकों के लिए आजीविका के नए रास्ते खुलेंगे.

इस अवसर पर स्थानीय विधायक दिलीप सिंह परिहार ने 2 लाख से अधिक दीप प्रज्ज्वलित कर 'सेवा से संकल्प अभियान' का शुभारंभ करने पर खुशी जताई और गांधी सागर बांध से किसानों को मिल रहे सिंचाई के लाभ के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया.

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