Bigg Boss 20: वीकेंड का वार में रोहिद खान हुए घर से बेघर, नियम तोड़ना पड़ा भारी

बिग बॉस 20 में रोहिद खान का सफर खत्म हो गया है. ऑस्ट्रियाई-अफगानी एक्टर को रविवार (20 सितंबर) को 'वीकेंड का वार' एपिसोड के दौरान सलमान खान के रियलिटी शो से बाहर कर दिया गया. वह इस 20वें सीजन से बाहर होने वाले पहले कंटेस्टेंट बने.

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रोहिद को आसिफ खान और तन्मय सिंह (जिन्हें स्काउटओपी के नाम से जाना जाता है) के साथ एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट किया गया था. इन तीनों को पब्लिक वोट का सामना करना पड़ा था क्योंकि कैप्टन यंग डीएसए के साथ उन पर नॉमिनेशन की रणनीतियों पर चर्चा करके घर के नियम को तोड़ने का आरोप लगा था. यंग डीएसए अपनी कैप्टेंसी की वजह से नॉमिनेशन से बच गए थे.

नॉमिनेट हुए तीन कंटेस्टेंट में से, खबरों के मुताबिक रोहिद को सबसे कम वोट मिले और इसके बाद उन्हें शो से बाहर कर दिया गया.

उनका बाहर होना सीज़न के 'एक्स्ट्रा जीवनदान' ट्विस्ट से जुड़े एक झटके के बाद हुआ. कैप्टेंसी टास्क के दौरान, कनिका मान ने रोहिद की एक लाइफलाइन छीन ली, जिससे भविष्य में एलिमिनेशन से खुद को बचाने का उनका एक मौका कम हो गया.

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As Salman bhai said Rohed bhai you genuinely played with dignity and lika a true gentleman.



BiggBoss me aise contestants rare aate hai Handsome man with good heart ❤️

Will miss uh!#BiggBoss20 #ScoutOP #YungDSA pic.twitter.com/SnJxUgFm31 — 𝐊𝐡𝐚𝐧 𓅋 (@Itsmesonu_) September 20, 2026

बाहर निकलने के बाद, रोहेड ने बिग बॉस हाउस में अपने अनुभव के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि शो में उनका समय अच्छा बीता और भविष्य में कभी सलमान खान के साथ काम करने की इच्छा भी जताई.

रोहिद खान का बिग बॉस 20 का सफर

रोहिद छठे ऑफिशियल कंटेस्टेंट के तौर पर बिग बॉस 20 में आए थे. एक्टर, मॉडल और मार्शल आर्टिस्ट रोहिद का जन्म अफगानिस्तान में हुआ था और वे ऑस्ट्रिया में पले-बढ़े. रियलिटी शो में आने से पहले, उन्होंने बॉलीवुड और इंटरनेशनल सिनेमा में काम किया था.

रोहिद 'तेजस' और 'बड़े मियां छोटे मियां' जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं. बिग बॉस में एंट्री के दौरान, उन्होंने ऑस्ट्रिया में सालों पहले सलमान से मिलने की बात भी याद की और सुपरस्टार के साथ काम करने की अपनी पुरानी इच्छा के बारे में बताया.

सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला बिग बॉस 20, इस रियलिटी शो का 20वां एडिशन है. इस सीजन में 'तथास्तु' और 'वरदान' कॉन्सेप्ट के साथ-साथ 'एक्स्ट्रा जीवन दान' वाला ट्विस्ट भी शामिल है, जिसे कंटेस्टेंट्स को कॉम्पिटिशन में बने रहने का एक और मौका देने के लिए बनाया गया है.



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