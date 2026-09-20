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पंजाब के संगरूर में DC ऑफिस के बाहर शख्स ने निगला जहरीला पदार्थ

पंजाब के संगरूर में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले जग्गा सिंह ने डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर जहरीला पदार्थ निगल लिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर नशे के खिलाफ वीडियो पोस्ट किए थे.

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पंजाब के संगरूर में डीसी ऑफिस के बाहर मचा हड़कंप
पंजाब के संगरूर में डीसी ऑफिस के बाहर मचा हड़कंप

पंजाब के संगरूर में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर डिप्टी कमिश्नर (DC) कार्यालय के बाहर जहरीला पदार्थ निगल लिया. व्यक्ति की पहचान नामोल गांव के रहने वाले जग्गा सिंह के रूप में बताई गई है. दावा किया जा रहा है कि जग्गा सिंह पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और इससे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे. आरोप है कि इन वीडियो को पोस्ट करने के बाद से उन्हें धमकियां मिल रही थीं और परेशान किया जा रहा था.

घटना को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार और स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल उठाए गए हैं. आलोचकों का कहना है कि राज्य सरकार एक तरफ नशे के खिलाफ अभियान चलाने और पंजाब को नशामुक्त बनाने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

हालांकि जग्गा सिंह को धमकी किसने दी, उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया गया और जहरीला पदार्थ निगलने से पहले क्या परिस्थितियां बनीं, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. मामले में प्रशासन और पुलिस का पक्ष सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.

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