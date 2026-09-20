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विवाद सुलझाने के बहाने पत्नी को ले गया पति, सुनसान जगह पर चाकू से गोदकर मार डाला

बांका में पारिवारिक विवाद के बाद पति पर अपनी पत्नी की चाकू से हत्या करने का आरोप लगा है. दोनों विवाद सुलझाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन सुनसान जगह पर फिर कहासुनी हो गई. आरोप है कि पति ने गले और पेट पर कई वार कर दिए. चीख सुनकर पहुंचे राहगीरों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

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पति गिरफ्तार.(Photo: Representational)
पति गिरफ्तार.(Photo: Representational)

बिहार के बांका में पारिवारिक विवाद के चलते एक पति पर अपनी पत्नी की चाकू से हमला कर हत्या करने का आरोप लगा है. वारदात रविवार देर शाम रजौन प्रखंड के नवादा बाजार सहायक थाना क्षेत्र में सैदपुर और खजूरकोरामा बहियार के बीच सुनसान जगह पर हुई. राहगीरों ने आरोपी को मौके पर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.

मृतका की पहचान नवादा थाना क्षेत्र के धनियागढ़िया गांव निवासी करीब 30 वर्षीय रिंकू देवी के रूप में हुई है. आरोपी पति प्रमोद दास की उम्र करीब 50 वर्ष बताई जा रही है. वह बांका में रहकर मोची का काम करता है. पुलिस के मुताबिक, दंपति के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था.

यह भी पढ़ें: बिहार में 200 दुकानों पर चला बुलडोजर, बांका में अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन

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जानकारी के अनुसार, रविवार को बांका में पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. इसके बाद प्रमोद ने विवाद सुलझाने की बात कहते हुए रिंकू को अपने पैतृक गांव चलने के लिए कहा. दोनों शाम के समय बांका से धनियागढ़िया के लिए निकले. गांव से करीब चार किलोमीटर पहले सैदपुर और खजूरकोरामा के बीच दोनों सुनसान जगह पर उतर गए.

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गले और पेट पर चाकू से किए कई वार

आरोप है कि सुनसान स्थान पर पहुंचने के बाद दोनों के बीच दोबारा विवाद शुरू हो गया. इसी दौरान प्रमोद दास ने चाकू निकालकर पत्नी पर हमला कर दिया. उसने रिंकू देवी के गले और पेट पर कई वार किए. महिला की चीख सुनकर वहां से गुजर रहे राहगीर मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया.

घटना की सूचना मिलते ही नवादा बाजार थानाध्यक्ष सुजीत कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. उस समय तक महिला की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की. घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य भी जुटाए गए हैं.

मामले की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और जांच से जुड़ी जानकारी ली. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

दूसरी शादी के बाद शुरू हुआ था विवाद

ग्रामीणों के अनुसार, प्रमोद दास ने रिंकू देवी से दूसरी शादी की थी. शादी के कुछ वर्षों बाद ही दोनों के बीच विवाद होने लगा था. ग्रामीणों ने यह भी बताया कि प्रमोद पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क को लेकर नाराज रहता था. हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि हत्या की वजह के तौर पर नहीं की है.

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एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा ने बताया कि पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या की है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्या की वास्तविक वजह का पता लगाने के लिए पूछताछ, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान तथा घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है.

पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और वारदात के पीछे के कारणों की जांच जारी है.

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(बांका से दीपक कुमार का इनपुट)
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