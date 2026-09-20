दिल्ली हाई कोर्ट को मिलेंगे 7 नए जज, सोमवार को लेंगे शपथ, जजों की संख्या बढ़कर होगी 50

दिल्ली हाई कोर्ट को सोमवार को सात नए जज मिलेंगे. दिल्ली की जिला अदालतों में न्यायिक अधिकारी के रूप में सेवाएं दे रहे सात अधिकारी सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में पद की शपथ लेंगे. इन नई नियुक्तियों के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की मौजूदा संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी.

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दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय सातों नए जजों को पद की शपथ दिलाएंगे. शपथ लेने वाले न्यायिक अधिकारियों में निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भारत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज शामिल हैं. इन सभी अधिकारियों को जिला न्यायपालिका में काम करने का अनुभव है और अब उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया गया है.

शपथ ग्रहण समारोह सोमवार सुबह 10 बजे दिल्ली हाई कोर्ट परिसर में आयोजित किया जाएगा. इस दौरान चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय सातों नवनियुक्त जजों को शपथ दिलाएंगे.

19 सितंबर को केंद्र ने जारी की थी अधिसूचना

केंद्र सरकार ने 19 सितंबर को इन सात न्यायिक अधिकारियों की दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन अधिकारियों को हाई कोर्ट का जज बनाए जाने की सिफारिश की थी. इसके बाद केंद्र सरकार ने नियुक्तियों को मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी की.

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सात नए जजों के शपथ लेने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की संख्या 50 हो जाएगी. दिल्ली हाई कोर्ट में जजों के कुल 60 पद स्वीकृत हैं. इस लिहाज से नई नियुक्तियों के बाद भी हाई कोर्ट में 10 पद खाली रहेंगे.

नई नियुक्तियों से हाई कोर्ट में खाली पदों की संख्या कम होने के साथ ही लंबित मामलों की सुनवाई और न्यायिक कामकाज को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

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