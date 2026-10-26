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खंडवा में दुल्हन को सड़क पर दौड़ाते और घसीटते ले गए... कार में बैठाकर भागे; युवती ने पहले ही जारी किया था वीडियो

मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रेम विवाह के बाद दुल्हन को सड़क पर घसीटकर कार में ले जाने का मामला सामने आया है. दूल्हे ने परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाया है. CCTV फुटेज वायरल, पुलिस जांच में जुटी...

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खंडवा के महादेवगढ़ में वैदिक रीति-रिवाज से की थी शादी.(Photo:ITG)
खंडवा के महादेवगढ़ में वैदिक रीति-रिवाज से की थी शादी.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश के खंडवा में दिनदहाड़े एक नवविवाहित दंपती के साथ मारपीट और दुल्हन को कार में बैठाकर ले जाने का मामला सामने आया है. दूल्हे तेजपाल राजपूत का आरोप है कि नोटरी के कार्यालय में विवाह संबंधी दस्तावेज तैयार कराने के दौरान युवती के परिजन वहां पहुंचे, उसके साथ मारपीट की और उसकी पत्नी तंजीम मंसूरी को अपने साथ ले गए. घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने दूल्हे का आवेदन जांच में लिया है. फिलहाल पुलिस की ओर से मामले में विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

नोटरी के कार्यालय पहुंचे थे दूल्हा-दुल्हन

घटना खंडवा के व्यस्त मालीकुंआ क्षेत्र की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, समीपस्थ गांव छैगांवमाखन निवासी तेजपाल राजपूत और तंजीम मंसूरी  विवाह से जुड़े दस्तावेज तैयार कराने के लिए नोटरी के कार्यालय पहुंचे थे. इससे पहले दोनों ने महादेवगढ़ मंदिर में वैदिक रीति-रिवाज से विवाह किया था.

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तेजपाल का आरोप है कि इसी दौरान तंजीम के करीब 15 से 20 परिजन वहां पहुंचे. उन्होंने उसके साथ मारपीट की और तंजीम को सड़क पर घसीटते हुए कुछ दूर खड़ी कार तक ले गए. इसके बाद वे उसे कार में बैठाकर वहां से चले गए. घटनाक्रम देखकर आसपास मौजूद लोग हैरान रह गए.देखें VIDEO:- 

दूल्हे ने पत्नी को वापस दिलाने की लगाई गुहार

तेजपाल राजपूत ने बताया कि सुबह महादेवगढ़ में शादी करने के बाद वे मालीकुंआ आए थे और दस्तावेज तैयार करवा रहे थे. इसके बाद उन्हें पदमनगर थाने में बयान देने जाना था. इसी बीच कुछ लोग अचानक पहुंचे, उसके साथ मारपीट की और उसकी पत्नी को अपने साथ ले गए.

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तेजपाल ने प्रशासन से उसकी पत्नी को वापस दिलाने की मांग की है. उसका कहना है कि दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है.

दो-तीन साल से प्रेम संबंध होने का दावा

बताया गया है कि तेजपाल और तंजीम दोनों छैगांवमाखन गांव के रहने वाले हैं और उनके बीच पिछले दो से तीन वर्षों से प्रेम संबंध थे. खबर के मुताबिक, दोनों 20 अक्टूबर को इंदौर के पास पीथमपुर चले गए थे और वहां साथ रहने के दस्तावेज तैयार करवाए थे.

इस बीच तंजीम के परिजनों ने छैगांवमाखन थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बाद में दोनों ने महादेवगढ़ मंदिर में विवाह करने का फैसला किया. वे नोटरी के समक्ष शपथपत्र तैयार कराने के बाद पुलिस के सामने तंजीम के बयान दर्ज कराने जाने वाले थे. इसी दौरान विवाद की घटना हुई.

महादेवगढ़ के प्रमुख ने क्या बताया?

महादेवगढ़ के प्रमुख अशोक पालीवाल के मुताबिक, तेजपाल और तंजीम दोनों छैगांवमाखन के निवासी हैं. उन्होंने बताया कि तंजीम सनातन धर्म से प्रभावित है और दोनों के बीच कई वर्षों से प्रेम संबंध थे. उनके अनुसार, दोनों ने 20 अक्टूबर को साथ रहने का निर्णय लिया था और पीथमपुर में लिव-इन संबंधी दस्तावेज तैयार करवाए थे.

पालीवाल का दावा है कि सोमवार सुबह दोनों ने महादेवगढ़ मंदिर में वैदिक पद्धति से विवाह किया. इसके बाद वे नोटरी के पास दस्तावेज तैयार कराने पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि दुल्हन को ले जाने की घटना के संबंध में कोतवाली में शिकायत की गई है. देखें VIDEO:- 

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पहले भी वीडियो जारी कर अपनी मर्जी से साथ रहने की बात कही थी

इससे पहले तंजीम ने एक वीडियो बयान जारी कर कहा था कि वह अपनी मर्जी से तेजपाल के साथ आई है और दोनों ने शादी कर ली है. उसने खुद को बालिग बताते हुए कहा था कि वह अपने फैसले लेने में सक्षम है. वीडियो में उसने यह भी कहा था कि उस पर कोई दबाव नहीं है और वह तेजपाल के साथ खुश है.  देखें VIDEO:- 

पुलिस ने आवेदन जांच में लिया

फिलहाल पुलिस ने तेजपाल राजपूत का आवेदन जांच में लिया है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अभी तक मामले में कोई प्रकरण दर्ज किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस की ओर से घटना के सभी पहलुओं की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही गई है.

घटना में दुल्हन को ले जाने की परिस्थितियों, उसकी वर्तमान स्थिति और उसकी इच्छा की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना महत्वपूर्ण है. पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया और जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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