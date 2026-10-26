ग्वालियर में अंडर कंस्ट्रक्शन CM Rise स्कूल की छत गिरी, 4 मजदूर घायल; पिलर्स कमजोर होने की आशंका

MP News: ग्वालियर में एक अंडर कंस्ट्रक्शन स्कूल की इमारत में बड़ा हादसा सामने आया है. कंपू थाना इलाके के पद्माराजे शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल परिसर में बन रहे सीएम राइज स्कूल की छत का एक बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया. हादसे के दौरान वहां काम कर रहे चार मजदूर घायल हो गए. सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है. शुरुआती जानकारी में पिलर्स की कमजोरी को हादसे की संभावित वजह बताया जा रहा है. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी. राहत की बात यह रही कि स्कूल की छुट्टी होने के कारण परिसर में विद्यार्थी मौजूद नहीं थे. अब सवाल निर्माण कार्य की गुणवत्ता और जिम्मेदार एजेंसी की निगरानी को लेकर उठ रहे हैं.



ग्वालियर के कंपू थाना इलाके में स्थित पद्माराजे शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल परिसर में अंडर कंस्ट्रक्शनस्कूल भवन की छत ढलाई के दौरान अचानक बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा. इस हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मलबे और निर्माण कार्य की चपेट में आने से चार मजदूर घायल हो गए. घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है.



कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर सवाल



इस हादसे के बाद निर्माण कार्य की क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. शुरुआती जानकारी में पिलर्स की कमजोरी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन वास्तविक कारण तकनीकी जांच के बाद ही सामने आएगा.

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यह भी जांच का विषय है कि निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं और भवन की संरचना की निगरानी किस स्तर पर की जा रही थी. देखें VIDEO:-





स्कूल की छुट्टी से टला बड़ा खतरा?



हादसे के समय स्कूल में छुट्टी होने के कारण विद्यार्थी मौजूद नहीं थे. ऐसे में एक बड़ा संभावित खतरा टल गया. लेकिन यदि स्कूल संचालन के दौरान ऐसा हादसा होता, तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी. अब प्रशासन से यह अपेक्षा है कि निर्माण कार्य की क्वालिटी, पिलर्स की मजबूती और संबंधित एजेंसी की जवाबदेही की जांच कराई जाए.

ग्वालियर के पद्माराजे स्कूल परिसर में हुए इस हादसे ने निर्माणाधीन सरकारी भवनों की क्वालिटी और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. चार मजदूर घायल हुए हैं और अब निगाहें प्रशासनिक जांच पर हैं.

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जांच में यह साफ होना जरूरी है कि छत गिरने की वजह तकनीकी खामी थी, निर्माण में लापरवाही या कोई दूसरी वजह. सवाल यही है कि जिम्मेदारी किसकी तय होगी और क्या भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे.

फिलहाल हादसे के कारणों की जांच अहम है. निर्माण की क्वालिटी में यदि कोई खामी मिलती है, तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी या नहीं, यह देखना होगा.

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