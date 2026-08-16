दोस्त की कार में दिखी गर्लफ्रेंड... रोकने के लिए बोनट पर चढ़ गया बॉयफ्रेंड, 200 मीटर आगे चली गई जान

रिश्ता करीब 3-4 साल पुराना था. दोनों परिवार शादी के लिए भी तैयार थे. लेकिन एक दिन एक मुलाकात, एक शक और एक विवाद ने सब कुछ बदल दिया. रायपुर में एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड को रोकने के लिए कार के बोनट पर चढ़ गया. कार चल पड़ी. करीब 200 मीटर तक युवक बोनट पर रहा. फिर सड़क पर गिरा और पुलिस के मुताबिक कार उसके ऊपर चढ़ गई. युवक की मौत हो गई. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है. आरोपी फरार है.

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मामला रायपुर के आमानाका थाना क्षेत्र का है. मृतक की पहचान परमप्रीत सिंह के तौर पर हुई है. वो टाटीबंध की उदया सोसायटी में रहता था और कारोबारी था. कहानी उस वक्त शुरू हुई, जब परमप्रीत ने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके दोस्त भरत मंगनानी के साथ देखा. दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया.

परमप्रीत और युवती एक-दूसरे को करीब 3-4 साल से जानते थे. परिवारों में शादी की बात भी चल चुकी थी. ऐसे में युवती का किसी दूसरे दोस्त के साथ जाना परमप्रीत को नागवार गुजरा और बात बहस से बढ़कर विवाद तक पहुंच गई. पहले दोनों के बीच परमप्रीत की गाड़ी में ही कहासुनी हुई.

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इसके बाद युवती भरत के साथ जाने लगी. परमप्रीत ने उन्हें रोकने की कोशिश की. बात इतनी बढ़ी कि परमप्रीत ने भरत की कार में टक्कर मार दी. इसके बाद भरत ने कार आगे बढ़ा दी. लेकिन परमप्रीत पीछे हटने के बजाय कार के बोनट पर चढ़ गया. शायद उसे लगा होगा कि कार रुक जाएगी. लेकिन कार रुकी नहीं.

पुलिस के मुताबिक, कार करीब 200 मीटर तक चलती रही. परमप्रीत कार पर बना रहा. फिर अचानक वह नीचे सड़क पर गिर गया. इसके बाद जो हुआ, वही इस मामले को महज हादसे से आगे ले जाता है. पुलिस का कहना है कि परमप्रीत के गिरने के बाद कार उसके ऊपर चढ़ गई.

सिर में गंभीर चोट लगी और उसकी मौत हो गई. घटना के बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी. आमानाका पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया. इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली.

पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज और शुरुआती जांच से घटना का जो क्रम सामने आया, उसके आधार पर प्रथम दृष्टया हत्या का संदेह है. इसी आधार पर अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विवाद किस बात पर शुरू हुआ, कार में टक्कर कैसे हुई, परमप्रीत कार के बोनट पर कैसे चढ़ा और सड़क पर गिरने के बाद वास्तव में क्या हुआ. फिलहाल भरत फरार बताया जा रहा है.

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एक तरफ पुराना रिश्ता था, परिवारों की सहमति थी. दूसरी तरफ एक ऐसा विवाद हुआ, जिसमें गुस्सा बढ़ता गया और आखिर में एक जान चली गई. अब CCTV फुटेज, मौके से मिले सबूत और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही साफ होगा कि उस रात आखिर हुआ क्या था. पुलिस की जांच जारी है.

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