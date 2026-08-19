scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Chawal Pyaz Parantha Recipe: बचे हुए चावल फेंकने की बजाय नाश्ते में बनाएं क्रिस्पी प्याज-चावल के पराठे, शेफ संजीव कपूर ने बताई रेसिपी

बचे हुए चावलों में प्याज मिलाकर नाश्ते में क्रिस्पी पराठा बना सकते हैं, जो खाने में मजेदार लगते हैं. शेफ के स्टाइल में आप प्याज और चावल के कुरकुरे पराठे बना सकते हैं, जिसे खाने के बाद बच्चे बार-बार इसे बनाने की डिमांड करेंगे. आइए इसकी रेसिपी बताते हैं.

Advertisement
X
प्याज के पराठे कुरकुरे बन जाते हैं. (PHOTO:AI)
प्याज के पराठे कुरकुरे बन जाते हैं. (PHOTO:AI)

Chawal Pyaz Parantha Recipe: रात या दिन मे ंजब भी चावल बच जाते हैं तो कुछ लोग उनको कूड़े में फेंक देते हैं या फिर उनसे पोहा या फ्राइड राइस बना देते हैं. लेकिन अगर आप बार-बार बचे हुए चावलों का पुलाव खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया टेस्टी और मजेदार चखना चाहते हैं तो शेफ संजीव कपूर स्टाइल में आप बचे हुए चावलों से क्रिस्पी पराठे बना सकते हैं. यह पराठे खाने में भी टेस्टी लगते हैं और इनको बनाना भी उतना ही आसान होता है. 

नाश्ते में उपमा और पोहा खाकर उब गए हैं तो अब चावल और प्याज को मिलाकर टेस्टी पराठे बनाएं. नाश्ते में पराठे खाने में मजेदार भी लगते हैं और चाय के साथ तो इनका स्वाद दोगुना हो जाता है. ऐसे में शेफ संजीव कपूर की प्याज और बचे हुए चावलों के पराठे की रेसिपी आपके बहुत काम आएगी. आइए जानते हैं कि बचे हुए चावलों और प्याज का पराठा कैसे बनाते हैं.  

पराठे के लिए सामग्री

  • 1½ कप गेहूं का आटा
  • 2 बड़े चम्मच घी
  • नमक स्वादानुसार
  • करीब ¾ कप पानी
  • पराठे सेंकने के लिए घी
  • बेलने के लिए थोड़ा सूखा आटा

चावल-प्याज की स्टफिंग के लिए

सम्बंधित ख़बरें

Home Cleaning (Photo: ITG)
फर्श ही नहीं, घर को होटल जैसा चमकाने के लिए जरूर साफ करें ये कोने
प्रोटीन से भरपूर चना दाल कोफ्ता (Photo-ITG)
लंच में चना दाल से बनाएं टेस्टी कोफ्ता, बढ़ जाएगा खाने का स्वाद
फ्रेंच फ्राइज़ के लिए सफेद या पीला आलू? जानें सही चुनाव
नाश्ते में बनाएं स्वादिष्ट प्याज का चीला (Photo-ITG)
नाश्ते में 10 मिनट में बनाएं प्याज का टेस्टी चीला, स्वाद है लाजवाब
घर पर बनाएं मारवाड़ी स्टाइल मसालेदार कढ़ी (Photo-ITG)
लंच में ट्राई करें खट्टी-तीखी मारवाड़ी कढ़ी, रेसिपी है बेहद आसान
  • ¾ कप पके हुए चावल
  • 1 बड़ा प्याज
  • 2 हरी मिर्च
  • 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया
  • ½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • ¼ छोटा चम्मच अजवाइन
  • नमक स्वादानुसार

कैसे बनाएं प्याज-चावल के पराठे?

Advertisement

सबसे पहले आटा गूंथें: एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, 2 बड़े चम्मच घी और नमक डालें. इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें. आटे को गीले कपड़े से ढककर करीब 10 से 15 मिनट के लिए रख दें.

तैयार करें स्टफिंग: प्याज और हरी मिर्च को बारीक काट लें. एक बाउल में पके हुए चावल, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. ध्यान रखें कि चावल और सभी मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं.

पराठे में भरें स्टफिंग: अब आटे की बराबर लोइयां बना लें, फिर एक लोई को हल्का दबाकर बीच में जगह बनाएं और उसमें चावल-प्याज की भरपूर स्टफिंग रखें. किनारों को उठाकर अच्छी तरह बंद कर दें. अब इसे सूखे आटे की मदद से सावधानी से बेलकर मोटा पराठा तैयार करें.

तवे पर सेंकें: तवा गर्म करें और उस पर पराठा रखें. करीब दो से तीन मिनट तक एक तरफ से पकाएं. फिर पलटकर ऊपर थोड़ा घी लगाएं और दोबारा 2 से 3 मिनट तक सेंकें. फिर पलटकर दूसरी तरफ भी घी लगाएं और दोनों तरफ सुनहरे-भूरे धब्बे आने तक सेंक लें.

इसी तरह बाकी पराठे भी तैयार कर लें. गरमा-गरम प्याज-चावल के पराठों को प्लेट में निकालें और खट्टे-मीठे अचार, दही या अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व करें.

Advertisement

बचा हुआ चावल ऐसे आएगा काम

अगर फ्रिज में रखा हुआ चावल देखकर आपको समझ नहीं आता कि इससे क्या बनाया जाए, तो यह रेसिपी एक आसान और टेस्टी ऑप्शन है. प्याज और मसालों की खुशबू के साथ चावल की स्टफिंग पराठे को खास स्वाद देती है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी महंगी या अलग सामग्री की जरूरत भी नहीं पड़ती. इसे आप नाश्ते में या फिर डिनर में भी बना सकते हैं और एक बार इसे खाने के बाद आपकी फैमिली बार-बार इसे बनाने की मांग करेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    झाड़ू कैसे बनी जादू और आजादी का प्रतीक? दिलचस्प है कहानी |
    W,W,W... पाक‍िस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन आफरीदी की हैट्र‍िक, 7 व‍िकेट लेकर मचाया तहलका |
    JPSC-JSSC-CGL भर्ती रद्द होने से झारखंड में मचा हाहाकार! 7000 सरकारी नौकरियां दांव पर |
    भागवत के 'यूथ प्लान' पर आगे बढ़ा संघ, विशाखापट्टनम में बनेगा रोडमैप |
    5 मिनट नहाने पर बजा फायर अलार्म! भारतीय महिला पर लगा 1.30 लाख रुपये का चार्ज |
    तारिक रहमान के भारत दौरे को यादगार बनाना चाहते हैं PM मोदी, हाई कमिश्नर ने बताया |
    भारत में कारोबार कम दिखाया... मोटा पैसा विदेश भेजा! जांच के घेरे में 394 इकाइयां और 36 प्रोफेशनल्स |
    US में वोटर लिस्ट पर घमासान, डोनाल्ड ट्रंप ने की भारत के चुनावी मॉडल की तारीफ |
    आ गया बच्चों वाला ChatGPT, नुकसान नहीं अब होगी फायदे वाली बातचीत |
    'मुझे टॉपर्स से डर लगता है', IIT बॉम्बे की पूर्व छात्रा ने ऐसा क्यों कहा? दी करियर एडवाइज  
    Advertisement