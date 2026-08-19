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मुंबई-दिल्ली ट्रेन में विदेशी ने चलाया फायर एक्सटिंग्विशर, बाद में हो गई मौत

सूरत रेलवे स्टेशन पर पुलिस हिरासत में एक विदेशी नागरिक की मौत का मामला सामने आया है. बताया गया है कि विदेशी नागरिक ने ट्रेन में यात्रियों पर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला कर दिया. जिसके बाद उसे RPF थाने ले गई. यहां पूछताछ के दौरान वह अचानक बेहोश हो गया. अस्पताल में पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया.

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सूरत रेलवे स्टेशन
सूरत रेलवे स्टेशन

सूरत रेलवे स्टेशन पर एक विदेशी नागरिक की पुलिस कस्टडी में मौत का हैरान कर देने वाला मामले सामने आया है. बताया जा रहा है कि विदेशी नागरिक दिल्ली से जा रही गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस में यात्रा कर रहा था. ट्रेन में उसने अन्य यात्रियों पर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला कर दिया, जिसके बाद RPF उसे ट्रेन से उतारकर थाने ले गई. 

यहां पूछताछ के दौरान विदेशी नागरिक अचानक बेहोश हो गया. बाद में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया. 

मृतक किस देश का नागरिक है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है. सूरत रेलवे स्टेशन पर स्थित जीआरपी थाने में कस्डोटियल डेथ का मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच हो रही है. मामला 17 अगस्त का है, विदेशी नागरिक गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस में यात्रा कर रहा था. बांद्रा टर्मिनस से जब ट्रेन रवाना हुई तो आरपीएफ कर्मियों को जनरल कोच में एक विदेशी नागरिक के हंगामा करने की सूचना मिली. RPF कर्मी जब कोच में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विदेशी नागरिक अन्य यात्रियों के साथ तेज आवाज में झगड़ा कर रहा था. जवानों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन वह और उग्र हो गए. 

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चलती ट्रेन में विदेशी नागरिक ने यात्रियों से मारपीट शुरू कर दी. बात इतनी बढ़ गई कि उसने यात्रियों पर फायर एक्सटिंग्विशर निकालकर हमला कर दिया. स्थिति बिगड़ती देख तत्काल सूरत कंट्रोल रूम, जीआरपी और आरपीएफ को सतर्क किया गया. देर रात ट्रेन के सूरत रेलवे स्टेशन पहुंचते ही प्लेटफॉर्म पर पहले से तैनात 15 से 20 जीआरपी और आरपीएफ जवानों ने डिब्बे में बड़ी मशक्कत के बाद विदेशी नागरिक को काबू में किया और थाने ले गई. 

पूछताछ के दौरान विदेशी नागरिक अचानक बेहोश हो गया. फौरान उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मामले की जांत सूरत रेलवे पुलिस के Dysp डी.एच. गौड़ को सौंपी गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. 

यह भी पढ़ें: Vande Bharat: 'होटल जैसा लग रहा है, ट्रेन वाली फीलिंग नहीं', वंदे भारत स्लीपर में यात्री का अनुभव

सूरत पश्चिम रेलवे के एसपी अभय सोनी ने आजतक को बताया कि कल रात करीब 10:00 बजे सूरत रेलवे स्टेशन पर गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस में उन्हें एक विदेशी नागरिक के झगड़े की सूचना मिली. बात बढ़ने पर उसे हिरासत में लेकर थाने लाया गया. जहां पूछताछ के दौरान वह बेहोश हो गया. 

एसपी ने बताया कि मामले की जांच हो रही है. मृतक के पास से कोई दस्तावेज़ मिला है. सिर्फ एक फोन बरामद हुआ है. फॉरेंसिक प्रोटोकॉल और तय मानकों के मुताबिक, डेटा रिकवर कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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