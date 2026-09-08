आजादी के 78 साल बाद पूरा हुआ सपना: MP का धार जिला पहली बार जुड़ा रेल नेटवर्क से, PM मोदी ने वडोदरा-टांडा रोड मेमू ट्रेन को दी हरी झंडी

मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल धार जिले के लिए 8 सितंबर 2026 ऐतिहासिक दिन बन गया. आजादी के बाद पहली बार धार जिले के टांडा रोड क्षेत्र से नियमित यात्री रेल सेवा शुरू हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा से वर्चुअल माध्यम से टांडा रोड और प्रतापनगर वडोदरा के बीच चलने वाली नई MEMU ट्रेन को हरी झंडी दिखाई.

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धार और आसपास के आदिवासी इलाकों में लंबे समय से रेल कनेक्टिविटी का इंतजार था. नई यात्री ट्रेन सेवा शुरू होने के साथ यह क्षेत्र अब सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ गया है. इससे धार के साथ अलीराजपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को गुजरात की ओर आने-जाने में सुविधा मिलेगी.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, प्रतापनगर और टांडा रोड के बीच 12 कोच वाली MEMU ट्रेन रोजाना संचालित होगी. यह सेवा गुजरात के वडोदरा और छोटा उदयपुर तथा मध्य प्रदेश के अलीराजपुर और धार जिलों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी.

PM मोदी ने वडोदरा से दिखाई हरी झंडी

PM नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दौरान वडोदरा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई यात्री ट्रेन को रवाना किया. इसके साथ ही उन्होंने छोटा उदयपुर-धार परियोजना के तहत विकसित जोतब-टांडा रोड नई रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया. टांडा रोड पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, अलीराजपुर विधायक नागर सिंह चौहान समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

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धार के साथ गुजरात से जुड़ा आदिवासी अंचल

नई रेल सेवा सिर्फ यात्री सुविधा तक सीमित नहीं है. इससे गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच आवागमन और संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है. रेल कनेक्टिविटी से व्यापार, पर्यटन, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होने की संभावना है.

केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने इसे आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लंबे समय से देखे जा रहे सपने के पूरा होने का अवसर बताया. उन्होंने कहा कि रेल सुविधा से किसानों, महिलाओं और युवाओं की यात्रा आसान होगी और क्षेत्र में नए उद्योग तथा रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं.

वडोदरा-रतलाम के बीच तीसरी-चौथी रेल लाइन की नींव

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा-रतलाम के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के निर्माण कार्य की आधारशिला भी रखी. इससे इस रेल मार्ग पर यात्री और माल परिवहन की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी.

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाओं और नई मालगाड़ी सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई. केंद्र के मुताबिक इन परियोजनाओं का उद्देश्य माल परिवहन को तेज और अधिक सक्षम बनाना है.

CM मोहन यादव ने जताया आभार

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नई यात्री ट्रेन सेवा और रेल परियोजनाओं की सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया.

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CM के मुताबिक, नई रेल कनेक्टिविटी से गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच माल परिवहन संपर्क मजबूत होगा. इससे उद्योग, व्यापार और पर्यटन को नई गति मिलने के साथ क्षेत्र के समग्र विकास में भी मदद मिलेगी.

अब आगे क्या बदलेगा?

टांडा रोड से शुरू हुई नियमित MEMU सेवा धार-अलीराजपुर के आदिवासी अंचल के लिए सिर्फ परिवहन का नया साधन नहीं है, बल्कि लंबे समय से रेल कनेक्टिविटी से दूर रहे क्षेत्र को बड़े नेटवर्क से जोड़ने की शुरुआत है. आने वाले समय में बेहतर रेल संपर्क से स्थानीय लोगों की आवाजाही, कारोबार और रोजगार के अवसरों पर इसका असर देखने को मिल सकता है. आजादी के बाद पहली बार धार जिले में यात्री ट्रेन सेवा शुरू होना इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलाव माना जा रहा है.

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