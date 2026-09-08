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दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी ने किया सुसाइड, नोएडा स्थित घर में पंखे से लटका मिला शव

दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव और 1975 बैच के आईएएस अधिकारी राकेश मेहता ने 6 सितंबर को नोएडा के सेक्टर 82 स्थित अपने घर पर कथित आत्महत्या कर लिया. पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने मानसिक और स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला दिया है.

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दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी ने किया सुसाइड. (File photo: ITG)
दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी ने किया सुसाइड. (File photo: ITG)

दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव और 1975 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी 74 वर्षीय राकेश मेहता ने 6 सितंबर को नोएडा के सेक्टर 82 स्थित अपने घर पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. अधिकारियों ने ये जानकारी दी है. बताया जा रहा है कि घटना के वक्त मृतक की पत्नी सुमंती मेहता अपने बेटे से मिलने देहरादून गई हुई थीं. पति द्वारा लगातार फोन न उठाए जाने पर उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस ने बताया कि 6 सितंबर को डायल-112 पर सूचना मिलने के बाद थाना फेस-2 पुलिस मौके पर पहुंची. फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था तो गेट तोड़कर पुलिस टीम अंदर दाखिल हुई और शव को बाहर निकाला. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया.

अधिकारियों ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि नोएडा पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है. इस नोट में पूर्व मुख्य सचिव ने मानसिक और स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए ये आत्मघाती कदम उठाने की बात कही है. उन्होंने बताया कि 6 सितंबर को नोएडा के सेक्टर 82 स्थित उनके घर पर उनका शव छत के पंखे से लटका हुआ मिला.

राकेश मेहता पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल के दौरान तीन साल से ज्यादा समय तक दिल्ली के मुख्य सचिव रहे. उन्होंने 2007 में मुख्य सचिव का पद संभाला था और नवंबर 2010 में सेवानिवृत्त हुए. उनके कार्यकाल के दौरान ही 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था. उन्हें दिल्ली में कई प्रमुख परिवहन, बिजली और नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने का श्रेय दिया जाता है.

पूर्व सहयोगियों के अनुसार, राकेश मेहता ने दिल्ली सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी थीं और वह साल 2007 से नवंबर 2010 तक दिल्ली के मुख्य सचिव रहे थे और उन्होंने 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान दिल्ली प्रशासन की अहम जिम्मेदारी संभाली थी. सोमवार को लोधी रोड स्थित श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया. पुलिस अब आत्महत्या के पीछे की परिस्थितियों की जांच में जुटी है.

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