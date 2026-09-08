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How to Organize Kitchen: रसोई में कड़ाही-कुकर रखने की जगह नहीं? आजमाएं ये 10 आसान तरीके, कोना-कोना दिखेगा ऑर्गनाइज्ड

छोटी रसोई में सामान रखने में बहुत समस्या होती है, खासतौर पर कहाड़ी, पतीले और कुकर जैसे सामान रखने में यह परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है. अगर आपको भी बड़े बर्तन रखने में दिक्कत होती है तो आप इन आसान ट्रिक्स को आजमा सकते हैं, जो आपकी आधी मुश्किल का हल कर देंगे.

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रसोई में बर्तनों को सही तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए (PHOTO:AI)
रसोई में बर्तनों को सही तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए (PHOTO:AI)

How to Organize Small kitchen: आजकल वैसे तो फ्लेट्स में मॉड्यूल किचन बनाकर दिया जा रहा है, जिसमें सामान रखने की लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है. मगर आज भी कई ऐसी फैमिली है, जिनकी रसोई में बड़े बर्तन इधर-उधर बिखरे रहते हैं और इस वजह से रसोई काफी खराब दिखाई देती है. छोटी-सी किचन को सही तरीके से व्यवस्थित रखने के लिए लोग काफी परेशान होते हैं और उसके बाद बर्तन बिखरे रहते हैं.

घर का सबसे जरूरी हिस्सा रसोई होता है, क्योंकि वहां पर सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ खाने के लिए पकाया जाता है, लेकिन जब किचने में बिखरा रहता है तो ना वो दिखने में अच्छा लगता है और ना ही खाना बनाने में मजा आता है. ऐसे में आप किचन में पैन और कड़ाही जैसे बड़े बर्तनों को ऑर्गनाइज रखने के लिए आप इन 10 आसान और स्मार्ट तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

किचन में बर्तन रखने के 10 आसान तरीके

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1. दीवार पर पॉट रेल लगाएं

रसोई में सिर्फ फर्श और स्लिप पर ही बर्तन नहीं रखने चाहिए, बल्कि किचन की खाली दीवार को स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. दीवार पर पॉट रेल लगाकर हुक की मदद से कड़ाही, पैन और छोटे बर्तन टांग सकते हैं. इससे कैबिनेट में जगह बचेगी और जरूरत पड़ने पर बर्तन आसानी से मिल जाएंगे. 

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पॉट रेल में बर्तन टांगे. (PHOTO:AI)

2. खिड़की के पास बर्तन टांगें

अगर किचन की दीवारों पर जगह नहीं है, तो खिड़की के पास मौजूद खाली जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं. खिड़की के ऊपर पॉट रेल लगाकर कुछ हल्के बर्तन टांगें. इससे ज्यादा रोशनी भी नहीं रुकेगी और बर्तन आसानी से नजर भी आएंगे. हालांकि, इस पॉट रेल को इस तरह से लगाएं कि आपकी खिड़की पूरी तरह ढक ना जाए. 

3. छत से पॉट रैक लगाएं

बड़े बर्तनों को रखने के लिए छत से लटकने वाला पॉट रैक भी बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि इसमें कड़ाही, पैन और दूसरे बर्तन हुक की मदद से टांगे जा सकते हैं. यह तरीका खासतौर पर छोटी किचन में फायदेमंद है, क्योंकि इससे नीचे की कैबिनेट और दराज खाली रहती हैं.

4. बर्तनों को एक-दूसरे के अंदर रखें

एक जैसे बर्तनों को उनकी शेप के हिसाब से एक-दूसरे के अंदर रखने से काफी जगह बच सकती है. बड़े बर्तन के अंदर छोटा बर्तन रखें और सभी ढक्कन अलग जगह पर व्यवस्थित करें. इस तरह बर्तन कम जगह घेरेंगे और कैबिनेट भी ज्यादा साफ-सुथरा नजर आता है.

5. बर्तनों के बीच कपड़ा रखें

अगर आप बर्तनों को एक-दूसरे के अंदर रखते हैं, तो उनके बीच पेपर टॉवल या मुलायम कपड़ा रखना अच्छा रहेगा. इससे बर्तनों पर खरोंच आने का खतरा कम होता है. कई बार बर्तन एक-दूसरे से इस तरह चिपक जाते हैं कि उनको निकालने में भी काफी दिक्कत हो जाती है. खासतौर पर कास्ट आयरन और स्टील के बर्तनों को स्टोर करते समय यह छोटी सी सावधानी काफी काम आ सकती है.

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6. वर्टिकल रैक का इस्तेमाल करें

घरों में लोग अक्सर बड़े बर्तनों को एक-दूसरे के ऊपर रख देते हैं, जबकि पैन और कड़ाही को एक-दूसरे के ऊपर रखने के बजाय वर्टिकल रैक में अलग-अलग रखना चाहिए. इससे हर बर्तन आसानी से दिखाई देगा और जरूरत के समय उसे निकालने में परेशानी नहीं होगी. यह तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके कैबिनेट में सही ऊंचाई या जगह है.

7. रोलिंग कार्ट में बर्तन रखें

छोटी रसोई में पहियों वाली छोटी ट्रॉली या रोलिंग कार्ट का इस्तेमाल भी आप बर्तन रखने के लिए कर सकते हैं. इसमें आप रोजाना इस्तेमाल होने वाले पैन और कड़ाही रखें. जरूरत पड़ने पर कार्ट को आसानी से किचन के दूसरे हिस्से में ले जा सकते हैं और काम खत्म होने पर इसे एक कोने में खड़ा कर दीजिए.

8. कैबिनेट में ऑर्गनाइजर लगाएं

किचन कैबिनेट में जगह होने के बाद भी रसोई में बर्तन हमेशा बिखरे रहते हैं, तो वायर पॉट और पैन ऑर्गनाइजर लगाया जा सकता है. इसमें बर्तनों को अलग-अलग खानों में रखा जाता है. इससे एक के ऊपर एक बर्तन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कैबिनेट व्यवस्थित रहेगा.

9. पेगबोर्ड पर बर्तन टांगें

दीवार पर पेगबोर्ड लगाकर भी बर्तनों को व्यवस्थित किया जा सकता है. इसमें जरूरत के हिसाब से हुक लगाकर पैन, कड़ाही और दूसरे बर्तन टांगें जा सकते हैं. इससे रसोई साफ-सुथरी भी लगती है और सामान सामने भी दिखाई देता है. ढक्कन रखने के लिए भी अलग जगह बनाई जा सकती है. सबसे अच्छी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर हुक की जगह बदली जा सकती है.

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पेगबोर्ड भी बर्तनों के लिए सही होता है. (PHOTO:AI)

10. रोज इस्तेमाल होने वाला बर्तन स्टोव पर रखें

आमतौर पर रसोई में कुछ ही बर्तनों का यूज रोजाना होता है, ऐसे में इन बर्तनों को बार-बार कैबिनेट में रखने की जरूरत नहीं है. अपने पसंदीदा या रोज इस्तेमाल होने वाले पैन और डच ओवन को स्टोवटॉप पर रखें. इससे खाना बनाते समय बर्तन तुरंत हाथ में मिल जाएगा और बार-बार भारी बर्तन उठाने की परेशानी भी कम होगी.

 

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