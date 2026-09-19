scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर में शिफ्ट हुई मादा चीता CCB2, मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे जंगल में रिलीज

बोत्सवाना से आई मादा चीता CCB2 को कूनो से गांधीसागर अभयारण्य में छोड़ा जाएगा. इसके बाद गांधीसागर में 2 नर और 2 मादा समेत कुल 4 चीते हो जाएंगे.

Advertisement
X
कूनो-गांधी सागर में 60-70 चीतों को बसाने का लक्ष्य.(Photo:ITG)
कूनो-गांधी सागर में 60-70 चीतों को बसाने का लक्ष्य.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश में 'प्रोजेक्ट चीता' के तहत एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है. बोत्सवाना से भारत लाई गई मादा चीता CCB2 अब कूनो नेशनल पार्क से गांधीसागर अभयारण्य पहुंच चुकी है. मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को उसे गांधीसागर के जंगलों में छोडेंगे. इसके बाद अभयारण्य में 2 नर और 2 मादा समेत कुल 4 चीते हो जाएंगे.

दरअसल, मध्यप्रदेश में प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों के संरक्षण और पुनर्स्थापना का दायरा बढ़ाया जा रहा है. इसी क्रम में बोत्सवाना से भारत लाई गई मादा चीता CCB2 को कूनो नेशनल पार्क से गांधीसागर अभयारण्य में स्थानांतरित किया जा रहा है.

बोत्सवाना से कूनो और अब गांधीसागर तक का सफर

सम्बंधित ख़बरें

MP CM mohan yadav
अगर बीच में समुद्र न होता तो गांधी परिवार अरब से चुनाव लड़ता: मोहन यादव
'मैं MP के सीएम पद से इस्तीफा देता हूं...', दिपके ने क्यों किया ऐसा पोस्ट
madhya pradesh investment
शराफ ग्रुप पीथमपुर में लगाएगा 50 मिलियन डॉलर! MP में खुलेंगे इंटरनेशनल स्कूल
cm mohan yadav
CM मोहन यादव का दुबई दौरा, लूलू ग्रुप और इमार के दिग्गजों से मिलेंगे
Chief Minister Mohan Yadav
सागर में जहरीली शराब से 11 मौतों के बाद CM का बड़ा एक्शन, 4 अफसर नपे

CCB2 को 28 फरवरी 2026 को बोत्सवाना के घांजी से भारत लाया गया था. इसके बाद उसे श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में रखा गया. क्वारंटीन अवधि पूरी करने के बाद मई 2026 में उसे कूनो के जंगल में विमुक्त किया गया.

कूनो में रहने के दौरान CCB2 ने भारतीय परिस्थितियों को तेजी से अपनाया. उसने यहां के वन परिदृश्य और पर्यावरण के साथ खुद को ढाल लिया. अब उसे कूनो से गांधीसागर अभयारण्य में स्थानांतरित किया जा रहा है.

Advertisement

गांधीसागर में अब 4 चीते होंगे

CCB2 के पहुंचने के बाद गांधीसागर अभयारण्य में चीतों की संख्या बढ़कर चार हो जाएगी. इनमें दो नर और दो मादा चीते होंगे.

गांधीसागर में पहले से मौजूद चीते प्रभाष, पावक और धीरा CCB2 के साथ रहेंगे. नई मादा चीते के आने से गांधीसागर में चीता संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

कूनो के बाद गांधीसागर में नया अध्याय

CCB2 का सफर बोत्सवाना से भारत, फिर कूनो और अब गांधीसागर तक पहुंचा है. कूनो की परिस्थितियों में सफलतापूर्वक ढलने के बाद अब उसे एक अलग वन्य पारिस्थितिकी में स्थानांतरित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश में कूनो और गांधीसागर को चीता संरक्षण एवं पुनर्स्थापना के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है. CCB2 का गांधीसागर पहुंचना इसी अभियान के अगले चरण के तौर पर देखा जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर में शिफ्ट हुई मादा चीता CCB2, CM मोहन यादव करेंगे जंगल में रिलीज |
    बेटे की शर्मनाक करतूत, 85 साल के पिता को लात-घूंसों से पीटा, CCTV में कैद हुई बेरहमी |
    विधायकी जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दानम नागेंद्र, तेलंगाना HC के आदेश पर रोक की मांग |
    'ये गूंज नहीं, छात्रों का धमाका...', DUSU चुनाव में ABVP की जीत पर नड्डा ने राहुल गांधी पर कसा तंज |
    त्योहारों पर घर जाना हुआ आसान, स्पेशल ट्रेनों में इस ट्रिक से मिलेगी कन्फर्म सीट! |
    महाराष्ट्र TET पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा, आगरा की प्रिंटिंग प्रेस से चोरी हुए थे प्रश्नपत्र |
    'जोड़ा फूल हाथ से निकला, अब फुटबॉल भी पंचर होगी', CM हिमंता का ममता बनर्जी पर तंज |
    'माही' का फेक इंस्टाग्राम अकाउंट, बर्थडे सरप्राइज प्लान... केतन अग्रवाल को मंगेतर सिया ने इस ट्रिक से लोहगढ़ बुलाया, चार्जशीट में खुलासा |
    ससुराल से श्रृंगार कर साड़ी में निकली, बुर्के में 2 बच्चों के साथ मिली... 7 साल बाद मौसम बरामद |
    दुनिया की सबसे छोटी गायों का संसार, देखें अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय में
    Advertisement