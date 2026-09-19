बेटे की शर्मनाक करतूत, 85 साल के पिता को लात-घूंसों से पीटा, CCTV में कैद हुई बेरहमी

उत्तर प्रदेश के बांदा में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है. कमासिन थाना क्षेत्र के ओझा नगर में एक बेटे ने संपत्ति विवाद को लेकर अपने 85 वर्षीय पिता के साथ कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट की. वायरल CCTV फुटेज में बुजुर्ग को लात-घूंसों से पीटने और घसीटने की घटना कैद हुई है. मामला 16 सितंबर का बताया जा रहा है.

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पीड़ित बुजुर्ग लकवे की बीमारी से ग्रसित हैं और चलने-फिरने में भी असमर्थ बताए गए हैं. आरोप है कि इसके बावजूद बेटे ने उनके साथ मारपीट की. घटना की जानकारी मिलने के बाद दूसरे बेटे ने पिता को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है.

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पीड़ित के बेटे कैलाश ने बताया कि वह बेंगलुरु में रहता है, जबकि घर पर उसका छोटा भाई और बुजुर्ग पिता रहते हैं. कैलाश के मुताबिक, संपत्ति को लेकर छोटे भाई का पिता से विवाद चल रहा था. इसी विवाद के दौरान उसने बुजुर्ग के साथ मारपीट की. CCTV फुटेज देखने के बाद कैलाश घर लौटा और पुलिस से शिकायत की.

CCTV में कैद हुई बेरहमी से मारपीट

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CCTV फुटेज में आरोपी बेटे पर अपने पिता को पीटने, लात मारने और घसीटने का आरोप है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. परिजनों ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की. इसके बाद घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है.

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कैलाश ने बताया कि CCTV में घटना देखने के बाद वह बेंगलुरु से वापस आया. उसने पुलिस को मामले की जानकारी दी और अपने घायल पिता को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचा. परिवार के मुताबिक, बुजुर्ग की हालत को देखते हुए मारपीट की घटना ने उन्हें झकझोर दिया.

पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर के आधार पर आरोपी बेटे के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. CCTV फुटेज को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.

दोनों भाइयों के बीच भी चल रहा संपत्ति विवाद

कमासिन थाना पुलिस अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में है. पिता की शिकायत पर आरोपी बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. CCTV फुटेज को भी जांच में शामिल किया गया है. पुलिस के मुताबिक, दोनों भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है और दोनों एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा चुके हैं.

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पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. CCTV फुटेज और अन्य तथ्यों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी. फिलहाल आरोपी हिरासत में है और घायल बुजुर्ग का अस्पताल में उपचार चल रहा है.

इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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