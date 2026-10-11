'हिमाचल-केरल जीतें तो SIR सही, हारें तो खोट' CM मोहन यादव का तंज, बोले- दोहरे मापदंड बंद करे कांग्रेस

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने पार्टी पर चुनावी रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी SIR को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की आलोचना की.

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नरसिंहपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CM यादव ने कहा कि जब कांग्रेस चुनाव जीतती थी तो उसे SIR प्रक्रिया से कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन दूसरी जगहों पर उसे इसमें कमियां नजर आती हैं.

कांग्रेस SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रही है. यादव ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया.

CM यादव ने कहा, "जब केरल और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें बनती हैं तो वह SIR प्रक्रिया को सही मानती है. चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी."

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से आत्मनिरीक्षण करने और अपने खुद के रिकॉर्ड को देखने के लिए कहा. उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने पूर्व CEC टी.एन. शेषन को बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था."

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उन्होंने दावा किया कि मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल के दौरान IPS अधिकारी के.पी.एस. गिल से कांग्रेस का झंडा पकड़वाया गया था.

बता दें कि गिल को 1990 के दशक में पंजाब में उग्रवाद को नियंत्रित करने में मदद करने का श्रेय दिया जाता है.

CM यादव ने कहा कि आजादी के बाद लगभग 600 रियासतों ने अपने अधिकार सौंप दिए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वे सभी अधिकार कांग्रेस में केंद्रित हो गए हैं. उन्होंने नेहरू-गांधी परिवार पर राजनीतिक नेतृत्व को अपनी आजीवन जागीर मानने का आरोप लगाया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बीजेपी का राजनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है, जबकि कांग्रेस कमजोर हो रही है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस 50 वर्षों से तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं जीत पाई है.

यादव ने कहा कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करती है और वह देश को आगे बढ़ाने और भारत का कद ऊंचा करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं.

इससे पहले, यादव ने नरसिंहपुर में 42.52 करोड़ रुपये की लागत से बनी संदीपनी एक्सीलेंस स्कूल की नई इमारत का उद्घाटन किया और छात्रों के लिए बस सेवा को हरी झंडी दिखाई. उन्होंने 35.56 लाख से ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी पेंशन पाने वालों के बैंक अकाउंट में 213.41 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए और 'स्वामित्व' योजना के लाभार्थियों को प्रॉपर्टी ओनरशिप सर्टिफिकेट बांटे.

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उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है और दावा किया कि सरकारी स्कूलों में ड्रॉपआउट रेट 14 प्रतिशत से घटकर ज़ीरो हो गया है.

मुख्यमंत्री ने कल्याणपुर में चार सड़कों और सरकारी हाई स्कूल का भी उद्घाटन किया. उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 50 गांवों में 23.17 करोड़ रुपये की लागत से पानी की सप्लाई बढ़ाई जा रही है. कार्यक्रम में लगभग 95 करोड़ रुपये की लागत वाली 21 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखी गई.

सीएम यादव ने घोषणा की कि गोटेगांव-नरसिंहपुर-पिपरिया सड़क को 540 करोड़ रुपये की लागत से अपग्रेड किया जाएगा. उन्होंने 'एकांत वन' कॉरिडोर, खेरी नाका से रेलवे स्टेशन तक एक बड़ी सड़क, गीता भवन और नर्मदा नदी पर वर्मन घाट पर रिवरफ्रंट बनाने की योजनाओं की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि नरसिंहपुर को जबलपुर मेट्रोपॉलिटन एरिया का भी फ़ायदा मिलेगा.

स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में 375 सरकारी संदीपनी स्कूल बनकर तैयार हो गए हैं और सरकार छात्रों को लैपटॉप, स्कूटर, साइकिल और बस जैसी सुविधाएं दे रही है.

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