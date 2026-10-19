'72 घंटे में कार्रवाई करें, नहीं तो...', नकुल नाथ ने ASP को दिया अल्टीमेटम, कांग्रेस कार्यकर्ता से मारपीट का मामला

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सियासत गरमा गई है. मामला कांग्रेस कार्यकर्ता से कथित मारपीट का है. पूर्व सांसद नकुल नाथ पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे. उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद थे. नकुल नाथ ने एएसपी आशीष खरे से मुलाकात की. उन्हें पूरे मामले का ज्ञापन सौंपा. साथ ही FIR दर्ज करने की मांग की. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई.

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इस दौरान नकुल नाथ ने अल्टीमेटम भी दिया. उन्होंने कार्रवाई के लिए 72 घंटे दिए हैं. कार्रवाई नहीं होने पर मामला ऊपर तक ले जाएंगे. उन्होंने डीजीपी से मिलने की बात कही. मुख्यमंत्री तक जाने की चेतावनी भी दी.

कांग्रेस कार्यकर्ता ने लगाया मारपीट का आरोप

पूरा मामला कांग्रेस कार्यकर्ता बलराम श्रीवास से जुड़ा है. बलराम ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि उनके साथ मारपीट हुई. घटना 18 अक्टूबर की बताई गई है.

बलराम के मुताबिक, वह मिलने आए थे. इसके बाद वापस घर जा रहे थे. इसी दौरान दो लोग उनके पास आए. आरोप है कि उन्हें जबरन ले जाया गया. दावा है कि उन्हें महल ले गए. वहां उनके साथ मारपीट की गई. गाली-गलौज का भी आरोप लगाया गया है. धमकी देने का आरोप भी है.

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'मोबाइल लेकर ग्रुप में किए भद्दे मैसेज'

बलराम ने मोबाइल को लेकर भी आरोप लगाया. उनका कहना है कि मोबाइल छीन लिया गया. इसके बाद WhatsApp ग्रुप में मैसेज किए गए.

बलराम ने अंशु सोनी पर आरोप लगाया है. उनके मुताबिक, अंशु कंप्यूटर ऑपरेटर है. उसी ने मोबाइल से भद्दे मैसेज किए. हालांकि, इन आरोपों की जांच पुलिस करेगी. बलराम ने हर्रई थाने में शिकायत की. उनका दावा है कि FIR दर्ज नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने नकुल नाथ को जानकारी दी.

नकुल नाथ बोले- कार्यकर्ता को किडनैप किया

मामला सामने आने के बाद नकुल नाथ सक्रिय हुए. वह बलराम को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे. यहां एडिशनल एसपी को ज्ञापन दिया गया.

नकुल नाथ ने कहा, "कल रात कुछ कार्यकर्ता मिलने आए थे. वापस जाते समय बलराम को किडनैप किया गया. उसे महल ले जाकर मारपीट की गई. गाली-गलौज भी की गई."

नकुल नाथ ने घटना की निंदा की. उन्होंने इसे गंभीर मामला बताया. साथ ही FIR दर्ज करने की मांग की. आरोपियों की गिरफ्तारी भी मांगी. देखें VIDEO:-

'72 घंटे में कार्रवाई नहीं तो DGP तक जाऊंगा'

नकुल नाथ ने पुलिस को समय दिया है. उन्होंने 72 घंटे में कार्रवाई मांगी है. ऐसा नहीं होने पर आंदोलन तेज हो सकता है.

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कांग्रेस सांसद रहे नकुल नाथ ने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए. FIR और गिरफ्तारी की मांग रखी गई है. कार्रवाई नहीं हुई तो आगे जाएंगे. डीजीपी के सामने भी मामला उठाया जाएगा. मुख्यमंत्री तक भी शिकायत पहुंचाई जाएगी.

कमलेश शाह के महल का जिक्र

नकुल नाथ ने एक महल का जिक्र किया. उन्होंने इसे अमरवाड़ा विधायक का महल बताया. कांग्रेस कार्यकर्ता ने भी यही दावा किया है.

अमरवाड़ा से कमलेश शाह विधायक हैं. वह फिलहाल बीजेपी में हैं. इससे पहले वह कांग्रेस में रह चुके हैं.

कमलेश शाह ने 2023 का चुनाव कांग्रेस से जीता था. बाद में उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया. इसके बाद वह बीजेपी में शामिल हुए. उपचुनाव में बीजेपी से जीत हासिल की. फिलहाल मारपीट के आरोपों की जांच बाकी है. विधायक पक्ष की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

ASP बोले- उचित कार्रवाई करेंगे

एडिशनल एसपी आशीष खरे ने जानकारी दी. उन्होंने ज्ञापन मिलने की पुष्टि की है. उन्होंने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है.

एएसपी के मुताबिक, आवेदन में घटना का जिक्र है. इसमें बलराम श्रीवास का नाम है. उन्हें महल में ले जाने का आरोप है. गाली-गलौज और धमकी का भी आरोप है.

एएसपी ने संबंधित थाना प्रभारी से बात की है. मामले में वैधानिक कार्रवाई का भरोसा दिया गया है. पुलिस अब शिकायत के तथ्यों की जांच करेगी.

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