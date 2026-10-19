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पुरुषों में भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, छाती में गांठ समेत इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी AIIMS ने छाती में गांठ, निप्पल में बदलाव और असामान्य स्राव जैसे लक्षणों पर जांच की सलाह दी है.

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पुरुषों की छाती में गांठ ब्रेस्ट कैंसर का खतरा! (Photo:representative)
पुरुषों की छाती में गांठ ब्रेस्ट कैंसर का खतरा! (Photo:representative)

ब्रेस्ट कैंसर को अक्सर महिलाओं से जोड़ा जाता है. लेकिन यह बीमारी पुरुषों में भी हो सकती है. पुरुषों में इसके मामले काफी कम होते हैं. फिर भी इसके लक्षणों को समझना जरूरी है. AIIMS भोपाल ने इसे लेकर जागरूक किया है. संस्थान में स्तन कैंसर जागरूकता माह चल रहा है. यह अभियान 1 से 31 अक्टूबर तक चलेगा. इसके तहत कई जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं.

इन कार्यक्रमों में पुरुषों को भी जानकारी दी जा रही है. उन्हें संभावित लक्षणों के बारे में बताया जा रहा है. साथ ही समय पर जांच कराने की सलाह दी गई है.

छाती में गांठ दिखे तो सावधान

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पुरुषों में भी छाती में गांठ हो सकती है. यह गांठ निप्पल के आसपास भी हो सकती है. ऐसे किसी बदलाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

निप्पल का अंदर की ओर मुड़ना भी संकेत हो सकता है. त्वचा में बदलाव भी दिखाई दे सकता है. निप्पल से असामान्य स्राव भी हो सकता है. बगल में गांठ बनना भी एक लक्षण है. ऐसे बदलाव लंबे समय तक बने रहें. तब डॉक्टर से जांच जरूर करानी चाहिए.

हर गांठ कैंसर नहीं होती

AIIMS भोपाल के मुताबिक, हर लक्षण कैंसर नहीं होता. छाती में गांठ के दूसरे कारण भी हो सकते हैं. फिर भी नए बदलाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर कोई बदलाव लगातार बना रहे. तो चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है. समय पर जांच से बीमारी का पता चल सकता है.

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फैमिली हिस्ट्री से बढ़ सकता है जोखिम

परिवार में ब्रेस्ट कैंसर का इतिहास महत्वपूर्ण है. इससे बीमारी का जोखिम प्रभावित हो सकता है. कुछ आनुवंशिक बदलाव भी जोखिम बढ़ा सकते हैं. ऐसे मामलों में ज्यादा सतर्क रहना जरूरी है. किसी भी असामान्य बदलाव पर डॉक्टर से मिलें. जरूरत के मुताबिक जांच भी कराई जा सकती है.

झिझक छोड़कर जांच कराएं

पुरुषों में इस बीमारी को लेकर जागरूकता कम है. कई लोग लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं. कुछ लोग जांच कराने में झिझकते भी हैं.

AIIMS भोपाल ने जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया है. पुरुषों को बिना झिझक मदद लेनी चाहिए. छाती या निप्पल में बदलाव छिपाना नहीं चाहिए.

समय पर डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है. किसी भी नए बदलाव पर ध्यान दें. लक्षण लगातार रहें तो जांच जरूर कराएं.

स्तन कैंसर सिर्फ महिलाओं की बीमारी नहीं है. पुरुषों में भी इसके मामले सामने आ सकते हैं. इसलिए लक्षणों को लेकर जागरूक रहना जरूरी है.

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