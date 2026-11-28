सीएनजी कारों की सेल्स भारतीय बाजार में बढ़ रही है. अक्टूबर 2026 में तमाम कंपनियों ने 1.24 लाख सीएनजी कारें बेची हैं. सेगमेंट ईयर-ऑन-ईयर 21.3 परसेंट बढ़ा है. हमेशा की तरह मारुति सुजुकी इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा कार बेचने वाला ब्रांड हैं.

और पढ़ें

हाल में लॉन्च हुई मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट सीएनजी की भी सेल्स में बढ़ोतरी हुई है. बल्कि ये सेगमेंट की सबसे ज्यादा ग्रोथ वाली कार है. टॉप सेलिंग सीएनजी कारों की लिस्ट में ब्रेजा 5वें नंबर पर है.

अक्टूबर महीने में कंपनी ने इसकी 8,725 सीएनजी यूनिट्स बेची हैं. पिछले साल अक्टूबर में ब्रेजा सीएनजी की सिर्फ 3,657 यूनिट्स बिकी थीं. ईयर-ऑन-ईयर कंपनी की सेल्स में 139 परसेंट की ग्रोथ है. हाल में ही कंपनी ने इसका फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया है.

सीएनजी सेगमेंट का हाल

पिछले साल अक्टूबर में भारतीय बाजार में 1.02 लाख सीएनजी कारें बेची थीं. वहीं इस अक्टूबर ये आंकड़ा 1.24 लाख पर पहुंच गया है. यानी 21,859 सीएनजी कारें इस बार ज्यादा बिकी हैं. अगर सबसे ज्यादा बिकने वाली सीएनजी कारों पर नजर डालें, तो सेगमेंट में मारुति का दबदबा है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: नए अवतार में आ रही ये MARUTI... 6 लाख से ज्यादा ने खरीदी है SUV

ऑटो पंडित्ज के मुताबिक, अक्टूबर में मारुति सुजुकी ने 83,539 सीएनजी कारें बेची हैं. वहीं दूसरे नंबर पर टाटा मोटर्स है, जिसने 19,978 कारें और तीसरे पर हुंडई है, जिसने 12,386 सीएनजी कारें बेची हैं.

ब्रेजा सीएनजी फेसलिफ्ट में क्या नया है?

मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट सीएनजी में मैकेनिकली कोई बदलाव नहीं हुआ है. कार में पहले वाला ही 1.5 लीटर का पेट्रोल-सीएनजी इंजन मिलता है, जो 86 से 89 बीएचपी की पावर और 121.5 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसके साथ 6 स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिशन मिलता है.

यह भी पढ़ें: Maruti ने दिया झटका! आज से महंगी हो गईं कारें, जानें कितने में आएगी Alto-Wagon R

मुख्य बदलाव इसके सीएनजी टैंक में किया गया है. ये कार अब अंडरबॉडी सीएनजी टैंक के साथ आती है, जिसकी वजह से कार में 328 लीटर का अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है. नई ब्रेजा को भारत एनकैप में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसमें 6 एयरबैग, ईएससी और दूसरे फीचर्स मिलते हैं.

ब्रेजा सीएनजी तीन वेरिएंट्स- एलएक्सआई सीएनजी, वीएक्सआई सीएनजी और जेडएक्सआई सीएनजी में आती है. सीएनजी वेरिएंट की कीमत 9.45 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है और 11.8 लाख रुपये तक जाती है.

---- समाप्त ----