मेष राशि

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परिवार से जुड़े मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रबंधन के साथ काम करेंगे. अपने प्रदर्शन से लोगों को प्रभावित करेंगे. घर या वाहन से जुड़े मामलों में प्रगति होगी. हालांकि, जल्दबाजी और गुस्से में कोई फैसला लेने से बचें. रिश्तों में तालमेल बनाए रखें. दूसरों की बातों को भी महत्व दें. जरूरी चीजों की खरीदारी के प्रयास सफल हो सकते हैं. आर्थिक और कारोबारी मामलों में सुधार आएगा. पेशेवर कामकाज को मजबूती मिलेगी.

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

शुभ अंक: 1, 2 और 9

कल का उपाय: 'ॐ सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमो नमः' मंत्र का जाप करें. अहंकार से दूर रहें.

वृषभ राशि

पद और प्रतिष्ठा बढ़ाने के प्रयास सफल हो सकते हैं. कारोबार में विस्तार के नए अवसर मिलेंगे. सामाजिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे. परिवार के बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें. कोई अच्छी खबर मिल सकती है. बातचीत और संपर्क के जरिए आपके कई काम पूरे होंगे. कारोबार से जुड़े प्रयासों में तेजी आएगी. मन में चल रही आशंकाएं दूर होंगी. अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखें. कार्यक्षेत्र में मनचाही सफलता मिलने के योग हैं.

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शुभ रंग: कांसे के समान

शुभ अंक: 2, 5 और 6

कल का उपाय: सूर्यदेव की पूजा करें. सूखे फल और मेवों का प्रसाद बांटें. अपने व्यवहार में बड़प्पन बनाए रखें.

मिथुन राशि

घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. बातचीत और मेल-मिलाप के मौके मिलेंगे. आप अपने वादों को पूरा करने की कोशिश करेंगे. घर पर मेहमानों का आगमन हो सकता है. सजने-संवरने और घर की सुंदरता बढ़ाने में रुचि रहेगी. अपनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. आर्थिक मामलों में तेजी आएगी. किसी उत्सव या समारोह में शामिल होने का मौका मिल सकता है. घर में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. कोई आकर्षक प्रस्ताव भी मिल सकता है.

शुभ रंग: पीच कलर

शुभ अंक: 1, 2 और 5

कल का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा करें. माणिक्य धारण करें. सभी के प्रति आदर और विनम्रता बनाए रखें.

कर्क राशि

कल आपको कई अच्छे अवसर मिल सकते हैं. कारोबार और रचनात्मक कामों में प्रगति के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा. करियर और व्यापार से जुड़े मामलों में सुधार होगा. नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा. बातचीत के जरिए काम बनेंगे. किसी नए समझौते या अनुबंध की संभावना है. निजी मामलों में भी सक्रियता बनी रहेगी. प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है. रचनात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा. आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं.

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शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 1, 2 और 5

कल का उपाय: भगवान सूर्यनारायण की पूजा करें. सूखे मेवों का प्रसाद बांटें और नए विचारों को अपनाएं.

सिंह राशि

कल कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें. निवेश के मामलों में आपकी रुचि बढ़ सकती है, लेकिन बजट से अधिक खर्च होने की आशंका है. विदेश से जुड़े कामों में सक्रियता बढ़ेगी. कामकाज की रफ्तार थोड़ी धीमी रह सकती है. अपनी ऊर्जा और उत्साह बनाए रखें. कानूनी मामलों को लेकर सतर्क रहें. परिवार और रिश्तों में तालमेल बनाए रखने की कोशिश करें. दूसरों की मदद के लिए आगे आएं और सभी का सम्मान करें. धैर्य और विनम्रता से काम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा.

शुभ रंग: माणिक्य के समान

शुभ अंक: 1, 2 और 5

कल का उपाय: सूर्यदेव की पूजा करें. माणिक्य धारण करें और अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें.

कन्या राशि

आर्थिक मामलों में आप साहस के साथ फैसले ले सकते हैं. आपकी कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी. कामकाज में अच्छे परिणाम मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. करियर और कारोबार में तेजी आएगी. आप समय पर अपने काम पूरे करने की कोशिश करेंगे. बातचीत के दौरान झिझक दूर होगी. व्यापार से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. दोस्तों और सहयोगियों के साथ संबंध बेहतर होंगे. सभी को साथ लेकर चलने से कामकाज में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं.

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शुभ रंग: खाकी

शुभ अंक: 1, 2 और 5

कल का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा करें. नारियल, मखाने और मिश्री का प्रसाद बांटें. सबके साथ मिलकर चलें.

तुला राशि

कल आप अपनी प्रबंधन क्षमता से कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. परिवार के बड़े-बुजुर्गों से मुलाकात हो सकती है. आपका व्यक्तित्व और व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा. धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करें. योजनाओं को सही दिशा में आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा. नए लोगों पर आंख बंद करके भरोसा न करें. प्रशासन और सरकारी कामों में तेजी आ सकती है. कारोबार में सफलता मिलने के योग हैं. सहयोगियों का विश्वास जीतने में सफल रहेंगे.

शुभ रंग: मैरून

शुभ अंक: 2, 5 और 6

कल का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा करें. सूखे फल और मेवों का प्रसाद बांटें. दूसरों की मदद के लिए आगे आएं.

वृश्चिक राशि

कारोबार से जुड़े मामलों में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा. कामकाज में आसानी रहेगी. भाग्य का साथ मिलने से कई योजनाएं आगे बढ़ेंगी. धर्म और अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ सकता है. महत्वपूर्ण फैसले लेने में सफल रहेंगे. आपकी कला और कौशल में निखार आएगा. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. मित्रों का साथ बना रहेगा. रुकी हुई बातचीत आगे बढ़ सकती है. शुभ कार्यों की योजना भी बन सकती है.

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शुभ रंग: गेरुआ

शुभ अंक: 1 और 9

कल का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें. स्वर्ण या माणिक्य धारण करें. सभी के कल्याण की भावना रखें.

धनु राशि

कल स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां अचानक सामने आ सकती हैं. इसलिए अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें. कार्यक्षेत्र में अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ काम करें. शोध और नई जानकारियां जुटाने में रुचि बढ़ेगी. किसी भी संकेत को अनदेखा करने से बचें. वरिष्ठ अधिकारियों की बातों का सम्मान करें. जिद या अहंकार में आकर फैसला न लें. परिवार के बड़े-बुजुर्गों का साथ और मार्गदर्शन मिलेगा. जरूरत पड़ने पर परिजनों की मदद भी मिलेगी. करियर के लिहाज से दिन सामान्य रह सकता है.

शुभ रंग: केसरिया

शुभ अंक: 1, 3 और 9

कल का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें. लाल रंग का रत्न धारण करें. फल और मेवों का प्रसाद बांटें. 'ॐ आदित्याय नमः' मंत्र का जाप करें.

मकर राशि

कार्यक्षेत्र और कारोबार में अनुकूल माहौल रहेगा. पेशेवर सहयोगियों से अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. आपकी योजनाओं को गति मिलेगी. कामकाज उम्मीद से बेहतर रहेगा. साझेदारी से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है. जिम्मेदार लोगों और करीबियों का सहयोग मिलेगा. पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. नई उपलब्धियां आपका उत्साह बढ़ाएंगी. परिवार और दोस्तों के साथ संबंध मजबूत होंगे. सभी का सहयोग मिलने से काम पूरे करने में आसानी होगी.

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शुभ रंग: गेहुआं

शुभ अंक: 2, 5 और 8

कल का उपाय: सूखे फल और मेवों का प्रसाद बांटें. 'ॐ भास्कराय नमः' मंत्र का जाप करें. दूसरों के साथ मिलकर काम करें.

कुंभ राशि

कल कामकाज में अनुशासन और समझदारी बनाए रखना जरूरी होगा. अपनी योजनाओं को सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे. मेहनत और सतर्कता से काम करने पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों का प्रदर्शन सामान्य से बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें. पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें. लोन से जुड़े प्रयासों में प्रगति हो सकती है. सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे तो कई काम आसानी से पूरे होंगे. पेशेवर संबंधों में तालमेल बना रहेगा.

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 2, 5 और 8

कल का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करें और उन्हें अर्घ्य दें. मेवों का प्रसाद बांटें. बेवजह की बहस से दूर रहें.

मीन राशि

कल आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे. दूसरों से किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है. मित्रों का विश्वास बढ़ेगा. लाभ के नए अवसर मिलेंगे. आप अपने लक्ष्यों को जल्द पूरा करने के लिए सक्रिय रहेंगे. प्रतियोगिता से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ेगी. आर्थिक स्थिति अनुकूल रह सकती है. नियमों का पालन करते हुए काम करें. करीबियों का साथ मिलेगा. पढ़ाई से जुड़ी गतिविधियों में उत्साह बना रहेगा.

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शुभ रंग: स्वर्णिम

शुभ अंक: 1, 2 और 3

कल का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें. स्वर्ण या मणि-माणिक्य धारण करें. रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ाएं और स्वाध्याय करें.

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