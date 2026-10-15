Radhikaraje Garba Look: चमकती ड्रेस छोड़, बड़ौदा की महारानी ने गुजराती कलीदार घाघरे में किया गरबा, वाइब्रेंट चनिया चोली और हैंडलूम दुपट्टे में दिखाया शाही ठाठ-बाट

Radhikaraje Gaekwad Garba Look: नवरात्रि के पावन पर्व में जब हर तरफ डांडिया और गरबा की धूम है तो ऐसे में हर महिलाएं अपने फेस्टिव लुक को खास बनाने के लिए नए-नए फैशन आइडियाज तलाश रही हैं. इस बार सोशल मीडिया पर बड़ौदा की महारानी के वीडियो और उनके लुक की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. शाही परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद गरबा पंडाल में उनके पारंपरिक और सादगी भरे अंदाज ने सबका दिल जीत लिया है.

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गरबा लुक में छाईं महारानी

राधिकाराजे ने गरबा के लिए पूरी तरह से पारंपरिक गुजराती घाघरा-चोली पहना था. उन्होंने गले में सिक्के की लटकन वाला मेटल का हार पहना था और साथ ही मोतियों वाला रानी हार भी पहना था. उन्होंने माथे पर बिंदी, हाथों में कांच की रंग-बिरंगी चूड़ियां, बालों में लटकन और हाथ में सिक्के जैसी अंगूठी पहनी थीं. उनके ट्रे़डिशनल अंदाज ने सबका दिल जीत लिया.

राधिकाराजे का गरबा लुक

महारानी से लें फैशन आइडिया

महारानी राधिकाराजे ने कई रंगों वाला कलीदार घाघरा-चोली चुना था जिस पर छोटी-छोटी बूटियां बनी हुई थीं जो इसे खूबसूरत टच दे रही हैं. डार्क ब्राउन और मैरून शेड वाला हैवी घेरदार घाघरा में गोल्डन बॉर्डर और रंगीन लाइन्स इसकी फिनिशिंग को निखारती दिख रही थीं.

इस घाघरे के साथ ऑरेंज, रेड, ब्लू और येलो जैसे वाइब्रेंट मल्टीकलर्स वाली चोली थी जिस पर कलरफुल एम्ब्रॉयडरी, जियोमेट्रिकल पैटर्न और ट्रेडिशनल मोटिफ्स का वर्क था.

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घाघरे का सिंपल लुक और चोली की रिच एम्ब्रॉयडरी एक-दूसरे को बखूबी कॉम्प्लिमेंट करती है. यही बैलेंस पूरे आउटफिट को एलिगेंट, ग्रेसफुल और रॉयल लुक दे रहा था. राधिकाराजे ने कोई भारी कढ़ाई वाला लहंगा या ज्वेलरी पहनने के बजाय पारंपरिक पहनावे से जादू बिखेरा. उनके इस एलीगेंट और मिनिमल एथनिक गरबा लुक से आप भी इस फेस्टिव सीजन के लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

गहरे रंग का घाघरा और वाइब्रेंट चोली उनके लुक को शानदार कंट्रास्ट देती दिख रही थी. इसमें गुजराती पहनावे की रॉयल झलक भी दिख रही थी.

जूलरी और लुक भी था बेहद खास

राधिकाराजे गायकवाड़ ने अपने गरबा अवतार को रॉयल और एथनिक टच देने के लिए मल्टीकलर गुजराती हैंडलूम दुपट्टा स्टाइल किया था. दुपट्टे की रंग-बिरंगी धारियां उनकी चोली के रंगों के साथ बेहद खूबसूरत तालमेल बिठा रही थीं, वहीं इसके किनारों पर लगी ट्रेडिशनल लटकन और महीन बॉर्डर वर्क पूरे लुक में जान फूंक रहा था.

महारानी ने दुपट्टे को इस नजाकत से ड्रेप किया है कि चोली का बारीक काम छुपने के बजाय और निखरकर सामने आ रहा है. गहरे रंग के घाघरे के साथ इस ब्राइट दुपट्टे का कंट्रास्ट गरबा नाइट्स के लिए एकदम परफेक्ट है. अगर आप भी इस फेस्टिवल सीजन भीड़ से अलग, ग्रेसफुल और राजशाही अंदाज पाना चाहती हैं, तो यह स्टाइलिंग ट्रिक आपके लिए बेस्ट इंस्पिरेशन है.

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मिनिमल ज्वेलरी में दिखी रॉयल्टी

राधिकाराजे ने गरबा के लिए कोई भारी-भरकम ज्वेलरी की बजाय आरामदायक और लाइट ज्वेलरी चुनीं. उनके लुक को राजशाही और मॉडर्न बनाने का काम गले में पहना सिल्वर स्टेटमेंट चोकर और मल्टीकलर बीड्स वाला लेयर्ड नेकलेस कर रहा है.

हाथों में ड्रेस से मेल खाती रंग-बिरंगी कांच की चूड़ियां और सिक्के जैसी दिखने वाली ऑक्सिडाइज्ड सिल्वर रिंग्स इस पारंपरिक गरबा अवतार में चार चांद लगा रही थीं.

राधिकाराजे ने पहनी सिल्वर ज्वेलरी

हालांकि, पूरे लुक की जान उनकी वे दो यूनिक फिंगर रिंग्स हैं, जो पुराने 2 रुपये के सिक्कों के विंटेज डिजाइन में बनी हैं. ज्वैलरी का यह अनोखा और हटके चुनाव साबित करता है कि अगर एक्सेसरीज सही हों, तो वे साधारण से आउटफिट को भी एक क्लासिक स्टाइल स्टेटमेंट में बदल सकती हैं.

हेयरस्टाइल था बेहद आरामदायक

महारानी राधिकाराजे ने अपने बालों को एक स्लीक बन में बांधा, जो गरबा खेलते समय आरामदायक रहता है. उन्होंने बालों पर लाल, पीले और गुलाबी लटकन वाली हेयर एक्सेसरी से सजाया हुआ था. ट्रेडिशनल आउटफिट में उनकी ये हेयर एक्सेसरी इस इवेंट के लिए परफेक्ट थी और पूरे लुक को और इन्हैंस कर रही थी.

महारानी राधिकाराजे ने सादगी से जीता दिल

मेकअप था नेचुरल

राधिकाराजे ने इस दौरान काफी नेचुरल मेकअप किया था. उन्होंने माथे पर बिंदी और लाइट लिपस्टिक के साथ अपने मेकअप को कंप्लीट किया था.

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उन्होंने अपने दुपट्टे के कोने पर लटकन या कौड़ी वाली एक्सेसरीज लगाई, जो उनके पूरे लुक को एक कंप्लीट ट्रेडिशनल टच दे रही थी. उनका पूरा लुक साबित करता है कि बिना किसी भारी-भरकम ड्रेस और जूलरी के आप भी गरबा और डांडिया के लिए इस तरह के छोटे-छोटे ट्रेडिशनल एलिमेंट्स को अपने आउटफिट में शामिल कर सबसे अलग और स्टाइलिश दिख सकती हैं.

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