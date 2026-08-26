Silver Cleaning Easy Trick: रक्षाबंधन पर पहननी है चांदी की पायल, लेकिन पड़ गई है काली? मास्टरशेफ पंकज भदौरिया की ट्रिक से 20 मिनट में लौटाएं चमक

Silver Cleaning Easy Trick: रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और अगर आप इस खास दिन पर अपने लॉकर में रखी चांदी की पायल, कड़े या जूलरी पहनने की सोच रही हैं, तो खबर आपके काम की हो सकती है. लंबे समय से रखी होने की वजह से अक्सर चांदी की जूलरी काली पड़ जाती है. अगर आपकी पायल भी काली हो गई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं. चांदी की जूलरी समय के साथ हवा में मौजूद नमी और सल्फर के संपर्क में आने से काली पड़ने लगती है. ऐसे में इसे दोबारा चमकाने के लिए हर बार ज्वेलर के पास जाकर पॉलिश कराने या महंगे क्लीनिंग लिक्विड खरीदने की जरूरत नहीं है.

और पढ़ें

अगर आप भी मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने चांदी की चीजों को साफ करने की एक आसान किचन ट्रिक शेयर की है. इसमें रसोई में आसानी से मिलने वाली कुछ चीजों की मदद से चांदी की पायल, जूलरी और बर्तनों की चमक वापस लाई जा सकती है. इस तरीके में करीब 20 मिनट का समय लगता है. चलिए जानते हैं क्या है वो ट्रिक.



चांदी की पायल चमकाने के लिए चाहिए ये चीजें

एक बड़ा बाउल

एल्युमिनियम फॉयल

गर्म पानी

1-2 चम्मच नमक

1-2 चम्मच बेकिंग सोडा

मुलायम और सूखा कपड़ा

20 मिनट में ऐसे साफ करें काली पड़ी चांदी

1. सबसे पहले एक बड़े बाउल में एल्युमिनियम फॉयल बिछा दें. अब इसमें गर्म पानी डालें और नमक और बेकिंग सोडा मिला दें. इसके बाद अपनी काली पड़ी चांदी की पायल या जूलरी को इस घोल में डालकर करीब 20 मिनट के लिए छोड़ दें.

Advertisement

2. 20 मिनट बाद चांदी को घोल से निकालें और मुलायम सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें. इस प्रोसेस के बाद चांदी के सरफेस पर जमा काली लेयर को कम करने और उसकी चमक वापस लाने में मदद मिल सकती है.

कैसे काम करती है ये ट्रिक?

एलुमिनियम फॉयल, नमक और बेकिंग सोडा के साथ होने वाले केमिकल प्रोसेस चांदी के सरफेस पर मौजूद टार्निश को हटाने में मदद करती है. यही वजह है कि चांदी को ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती और उसकी चमक वापस आ सकती है.

इन चीजों वाली जूलरी पर न आजमाएं ये तरीका

अगर आपकी पायल या जूलरी एंटीक या बहुत नाजुक है, तो इस तरीके को आजमाने से पहले ज्वेलर की सलाह लेना सही रहता है. वहीं, जिस जूलरी में मोती, स्टोन या दूसरी नाजुक डेकोरेटिव चीजें लगी हो, उसे इस घोल में डालने से बचें. सफाई के बाद चांदी को पूरी तरह सुखाकर ही डिब्बे में रखें, ताकि वह जल्दी दोबारा काली न पड़े.

---- समाप्त ----