UP से बिहार शराब ले जाकर सप्लाई करता था कोच अटेंडेंट, पुलिस ने दबोचा

उत्तर प्रदेश के बलिया रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस (GRP) ने शराब तस्करी के आरोप में गरीब नवाज एक्सप्रेस के एक कोच अटेंडेंट को गिरफ्तार किया है. पुलिस का आरोप है कि वह उत्तर प्रदेश से शराब खरीदकर बिहार ले जाता था और वहां ऊंची कीमत पर बेचता था. बिहार में शराबबंदी के चलते वहां शराब की मांग और कीमत अधिक होने का फायदा उठाकर आरोपी कथित तौर पर मुनाफा कमाता था.

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एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक GRP बलिया स्टेशन प्रभारी राज कपूर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान बिहार के भागलपुर जिले के रंगरा थाना क्षेत्र के कुमादपुर गांव निवासी 28 वर्षीय राहुल कुमार राम के रूप में हुई है. उसे मंगलवार को बलिया रेलवे स्टेशन पर चल रही चेकिंग के दौरान पकड़ा गया.

यूपी और बिहार से खरीदकर ले जाता था शराब

पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान राहुल के बैग से दो दर्जन से अधिक शराब की बोतलें बरामद हुईं. पूछताछ में उसने बताया कि वह ट्रेन नंबर 15716 गरीब नवाज एक्सप्रेस में कोच अटेंडेंट के तौर पर काम करता था. आरोप है कि वह उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों से शराब खरीदकर उसे बिहार ले जाता था.

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने बलिया में शराब खरीदी थी और उसे लेकर बिहार जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था. इसी दौरान GRP की नजर उस पर पड़ी और चेकिंग के दौरान उसे पकड़ लिया गया. अधिकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने पूछताछ और कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद राहुल कुमार राम को जेल भेज दिया है.

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