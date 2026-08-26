'मुझे कार और महंगे गिफ्ट्स दिए' ठग सुकेश चंद्रशेखर संग अफेयर पर नोरा फतेही ने तोड़ी चुप्पी, फूट-फूटकर रोईं

एक्ट्रेस-डांसर नोरा फतेही अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को याद कर रो पड़ीं, जब उनका नाम जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया था. एक्ट्रेस ने इस विवाद, उनके करियर पर पड़े असर और जांच के इमोशनल पहलू पर खुलकर बात की.

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रो पड़ीं नोरा फतेही

'ड्रीम विद डॉ. शीन' पॉडकास्ट में नोरा लाइफ से जुड़े सबसे बड़े विवाद पर पहली बार अपना पहलू दुनिया के सामने रखा है. उस दौर को याद करते हुए नोरा ने कहा कि आरोपों ने उन्हें 'सदमे' में डाल दिया. इसने उनकी निजी और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को प्रभावित किया.

एक्ट्रेस ने कहा- मैं उस स्थिति को कभी नहीं भूल पाऊंगी. मैं इतनी सदमे में थी. मेरी मां मुझे जानती है और जानती है कि उन्होंने मुझे कैसे पाला है, मेरे दोस्त मुझे जानते हैं, लेकिन जो लोग मुझे इतना अच्छे से नहीं जानते थे, उन्होंने मेरे बारे में कही जा रही बातों पर विश्वास कर लिया होगा. वो बहुत संवेदनशील समय था. मैंने कई ब्रांड्स खो दिए. उस एक बेवकूफी भरी बात की वजह से मैंने बहुत सारा काम खो दिया. आज भी लोग ऐसी बातें कहते हैं जैसे, 'ओह, तुम्हें पता है, वो उस आदमी को जानती है', या 'उसने उसे डेट किया'. ये सच नहीं है.

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नोरा ने बताया कि विवाद के बाद भी सार्वजनिक बयानबाजी उनका पीछा करती रही, लोग ये मानते रहे कि उनका सुकेश के साथ रोमांटिक रिश्ता था. उन्होंने उसके परिवार के साथ अपने संपर्क और उन्हें मिले तोहफे के बारे में भी बात की.

नोरा कहती हैं कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो अपने सोशल मीडिया को कैसे संभाल रहे हैं. कर्म सच है. हां, मैं उस इवेंट में गई थी, हां, मैंने उस व्यक्ति के परिवार और पत्नी से बातचीत की, उन्होंने मुझे एक कार और दूसरी चीजें तोहफे में दीं, लेकिन मुझे बताया गया था कि ये नॉर्मल है.

दर्द भरे रहे दो साल

नोरा ने जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूछताछ किए जाने के बारे में भी खुलासा किया. उन्होंने कहा कि उन दो सालों में मैंने जो कुछ भी झेला, वो पागलपन था. ये बहुत डरावना था. मुझे खुद पर तरस आता है. काश कोई होता जो मेरी मदद कर सकता. उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए मेरे पास वास्तव में कोई मदद नहीं थी. अन्य एक्टर और कलाकार भी उसी स्थिति में थे और उन्हें तुरंत बाहर निकाल लिया गया. लेकिन मुझे जो बात चुभती थी, वो ये थी कि लोग कहते थे कि मैं उस आदमी को जानती हूं, मैंने उसे डेट किया और उससे पैसे लिए,

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नोरा कहती हैं कि ये मुश्किल था. मैं अकेली महसूस कर रही थी. मैं उलझन में भी थी. ये बहुत अजीब समय था. मैं बहुत कुछ झेल रही थी और मुझे लोग बहुत बेरहम लग रहे थे. दर्दभरे पल को याद करते हुए वो रो पड़ीं.





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