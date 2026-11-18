Sara-Anjali Viral Video: क्रिकेट के भगवान कहलाने वाले सचिन तेंदुलकर की फैमिली किसी ना किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं. मुंबई में 17 नवंबर, 2026 को हुए छठे अर्थशॉट अवॉर्ड इवेंट में तेंदुलकर फैमिली ने शिरकत की. इस दौरान अंजली तेंदुलकर, सारा तेंदुलकर और सानिया चंदोक का स्टाइलिश लुक भी देखने को मिला. जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में प्रिंस विलियम के फेमस पर्यावरण पुरस्कार 'द अर्थसॉट प्राइज' का आयोजन किया गया था. जहां कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं, इस दौरान बॉलीवुड स्टार्स से लेकर बिजनेसमैन फैमिली के लोग भी नजर आए.

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तेंदुलकर परिवार की तीनों लेडीज इस दौरान वेस्टर्न आउटफिट्स में बहुत क्लासी लग रही थीं और उनका अंदाज सभी को पसंद आ रहा है. सानिया ने सोशल मीडिया पर लेटेस्ट फोटोज पोस्ट की हैं, जिसमें सारा और वो अपनी अंजलि के दोनों गालों पर किस करती नजर आ रही हैं.

अंजलि पर सारा-सानिया ने लुटाया प्यार

अर्जुन तेंदुलकर की वाइफ सानिया ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें वो और उनकी ननद सारा दोनों अंजलि के अगल-बगल नजर आ रही हैं. दोनों अंजलि के गालों पर किस कर रही हैं और तीनों का यह प्यार भरा अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है.

अंजलि की बेटी और बहू दोनों के साथ ही बहुत खास बॉन्डिंग है और उनकी इन फोटोज ने सबका दिल भी जीत लिया है. तीनों एक साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह लग रही हैं और सारा ही नहीं बल्कि सानिया भी अपनी सास के काफी क्लोज हैं.

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मरून शिमरी ड्रेस में अंजलि लगीं कमाल

अंजलि तेंदुलकर ने लग्जरी फैशन ब्रांड शांतनु-निखिल का डिजाइन किया हुआ खास गाउन पहना है, मरून कलर का सीक्विन्ड गाउन फुल-स्लीव था. 59 साल की उम्र में भी अंजलि के चेहरे की चमक उनके पूरे लुक में चार चांद लगा देती है और वो किसी हीरोइन से कम नहीं लगती हैं. उन्होंने ड्रेस के साथ लंबे इयररिंग्स पहने थे, जो उनकी ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच कर रहे थे.

सारा और सानिया ने भी लगीं गॉर्जियस

इस इवेंट में सारा तेंदुलकर ब्लैक कलर के खूबसूरत गाउन में पहनकर पहुंची, जिसमें वो बेहद स्टनिंग लग रही थीं. सारा ही नहीं बल्कि सानिया भी लाल कलर के गाउन में बहुत जंच रही थीं और उनका यह अंदाज सभी को अच्छा भी लग रहा है. सानिया अक्सर सिंपल लुक में ही नजर आती हैं, मगर गाउन में भी वो उनती ही क्लासी लग रही थी.

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