Vastu Tips: घड़ी-कैलेंडर लगाने में न करें ये गलती, वरना ज़ीरो हो जाएगा बैंक अकाउंट!

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में घर की हर एक चीज को रखने के लिए एक निश्चित नियम और दिशा तय की गई है. ऐसा माना जाता है कि घर में रखी छोटी-छोटी चीजें भी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं. अक्सर हमारे बनते हुए काम अचानक अटक जाते हैं या समय पर पूरे नहीं होते हैं. वास्तु के जानकारों के अनुसार, इसके पीछे घर में लगी घड़ी या कैलेंडर की गलत दिशा भी एक बड़ा कारण हो सकती है. अगर आप भी जीवन में ऐसी ही रुकावटों का सामना कर रहे हैं, तो सही दिशा में घड़ी और कैलेंडर लगाकर अपनी किस्मत के पहिये को रफ्तार दे सकते हैं.
घर में किस दिशा में लगानी चाहिए दीवार घड़ी? (Best Direction for Wall Clock)
पूर्व या उत्तर दिशा (East or North Direction):
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के लिविंग रूम या बेडरूम में दीवार घड़ी हमेशा पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा की दीवार पर ही लगानी चाहिए. उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है, जबकि पूर्व दिशा में सूर्य देव का वास होता है. इन दिशाओं में घड़ी लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक समृद्धि का आगमन होता है.
इन दिशाओं में भूलकर भी न लगाएं घड़ी:
कभी भी दक्षिण दिशा की दीवार पर घड़ी नहीं लगानी चाहिए. वास्तु में दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना गया है, और इस तरफ घड़ी होने से जीवन की गति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं. इसके अलावा मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर भी घड़ी टांगने से बचना चाहिए.
कैसी घड़ी का चुनाव करें और क्या न करें?
पेंडुलम वाली घड़ी: घर के हॉल में पेंडुलम वाली घड़ी लगाना बेहद शुभ माना जाता है. पेंडुलम का आगे-पीछे होना जीवन में निरंतर प्रगति और अच्छे समय के आने का संकेत देता है.
बंद या टूटी घड़ी न रखें: घर में कभी भी बंद, खराब या टूटी हुई घड़ी नहीं रखनी चाहिए. रुकी हुई या बंद घड़ी को असफलता और प्रगति में रुकावट का प्रतीक माना जाता है. यदि घड़ी खराब हो गई है, तो उसे तुरंत ठीक करवाएं या घर से हटा दें.
रंगों का रखें ध्यान: घड़ी का फ्रेम हल्के रंगों (जैसे सफेद, क्रीम या मैटेलिक) का होना चाहिए. बहुत ज्यादा गहरे काले या लाल रंग की घड़ियों से परहेज करना चाहिए.
कैलेंडर लगाने का सही नियम और दिशा (Vastu Tips for Calendar)
उत्तर, पूर्व या पश्चिम दिशा:
घड़ी की तरह ही घर में नया कैलेंडर हमेशा उत्तर, पूर्व या पश्चिम दिशा की दीवार पर ही टांगना चाहिए. इन दिशाओं में कैलेंडर लगाने से घर के सदस्यों की तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं.
दक्षिण दिशा और मुख्य द्वार से रखें दूर:
कैलेंडर को कभी भी दक्षिण दिशा की दीवार पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह ठहराव और रुकावट का प्रतीक है. इसके अलावा, मुख्य दरवाजे (Main Door) के ठीक सामने या पीछे भी कैलेंडर नहीं लटकाना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.
पुराना कैलेंडर हटाएं:
नए साल की शुरुआत होते ही या नया कैलेंडर आने पर पुराना कैलेंडर तुरंत हटा देना चाहिए. दीवार पर पुराने कैलेंडर के ऊपर नया कैलेंडर कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह बीते हुए खराब समय को वर्तमान से जोड़े रखता है.