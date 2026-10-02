Old Purse Reuse Ideas: फटे-पुराने पर्स कूड़े में फेंकने की न करें भूल, घर में आएंगे बड़े काम, जानें रीयूज के आसान तरीके

Old Purse Reuse Ideas: बैग और पर्स महिलाओं के लिए सिर्फ सामान रखने की चीज नहीं होती है, बल्कि वो उनके लिए लुक में चार चांद लगाने का काम करता है. इसी वजह से अलग-अलग आउटफिट के साथ मैच करने के लिए कई तरह के बैग और पर्स महिलाओं के लिए खरीदना बहुत ही आम बात है. किसी को छोटा स्लिंग बैग तो किसी को टोट बैग या डिजाइनर हैंडबैग पसंद आता है. लेकिन लगातार इस्तेमाल के बाद पर्स पुराना होने लगता है, कभी उसकी स्ट्रैप टूट जाती है, कभी जिप खराब हो जाती है और कई बार पर्स का कपड़ा या ऊपर की परत भी उखड़ने लगती है.

और पढ़ें

ऐसे में महंगा और पसंदीदा पर्स खराब होने पर अक्सर महिलाएं बैग और पर्स को उठाकर कूड़े में फेंक देती हैं. पुराने पर्स और बैग को कबाड़ समझकर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वो पुराने होने के बाद भी काफी काम का होता है. आपका पुराना पर्स अगर इस्तेमाल करने लायक नहीं बचा है तो भी आपको घर में ही कई तरीके से यूज कर सकते हैं. पुराने बैग का आप घर के अंदर कई तरीके से रीयूज कर सकते हैं, इससे आपके काफी पैसे भी बच जाएंगे.

पर्स को बनाएं छोटा ऑर्गनाइजर

अगर पर्स की बॉडी अभी भी मजबूत है लेकिन उसकी स्ट्रैप या जिप खराब हो गई है, तो इसे छोटे ऑर्गनाइजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें मेकअप, हेयर क्लिप, रबर बैंड, नेल पेंट या दूसरी छोटी चीजें रखी जा सकती हैं. इसे अलमारी के किसी शेल्फ पर रखकर छोटी चीजों को एक जगह व्यवस्थित किया जा सकता है, जो दिखने में भी अच्छा लगता है और इससे सामान बिखरता भी नहीं है.

Advertisement

पुराने पर्स में रखें चार्जर और ईयरफोन

चार्जर, ईयरफोन, यूएसबी केबल और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज अक्सर घर में इधर-उधर पड़ी रहती हैं. पुराने पर्स का इस्तेमाल इनके लिए अलग स्टोरेज पाउच की तरह किया जा सकता है. खासकर ऐसे पर्स जिनमें अंदर छोटे पॉकेट बने हों, वे इस काम के लिए काफी इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

मेकअप स्टोरेज के काम आएगा

अगर पर्स का अंदरूनी हिस्सा साफ और ठीक है, तो इसे एक अलग मेकअप पाउच बनाया जा सकता है. इसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाली लिपस्टिक, काजल, कॉम्पैक्ट, कंघी और छोटी ब्यूटी चीजें रख सकते हैं. इससे ड्रेसिंग टेबल पर छोटी-छोटी चीजें बिखरी नहीं रहेंगी.

पर्स के पॉकेट अलग करके करें इस्तेमाल

कई डिजाइनर बैग में अंदर और बाहर छोटे-छोटे पॉकेट लगे होते हैं. अगर पूरा बैग खराब हो गया है लेकिन ये पॉकेट इस्तेमाल करने लायक हैं, तो उन्हें सावधानी से अलग करके किसी बॉक्स या स्टोरेज एरिया में लगाया जा सकता है. इनमें पिन, क्लिप, रसीद, छोटी स्टेशनरी और छोटा सिलाई का सामान रखा जा सकता है.

पुराने बैग की स्ट्रैप को न फेंकें

अगर बैग की बॉडी खराब हो गई है लेकिन स्ट्रैप सही है, तो उसे अलग करके दूसरे बैग या पाउच में इस्तेमाल किया जा सकता है. मजबूत स्ट्रैप को किसी स्टोरेज बास्केट या हैंगिंग ऑर्गनाइजर के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि इसे लगाने से पहले यह जरूर चेक कर लें कि स्ट्रैप वजन संभालने के लिए सुरक्षित है.

Advertisement

डिजाइनर पर्स को डेकोरेशन में बदलें

अगर पर्स की बॉडी खराब नहीं हुई है और सिर्फ उसका इस्तेमाल फैशन बैग के तौर पर नहीं करना चाहते, तो इसे कमरे की डेकोरेशन में भी शामिल किया जा सकता है. छोटे पुराने पर्स में आर्टिफिशियल फूल, सूखे फूल या हल्की डेकोरेटिव चीजें रखकर उसे शेल्फ या ड्रेसिंग एरिया में रख सकते हैं.

पाउच की तरह करें रीयूज

अगर पर्स का केवल बाहरी हिस्सा खराब हुआ है लेकिन उसका मटेरियल काफी बचा हुआ है, तो उसके अच्छे हिस्से को काटकर छोटा पाउच, कॉइन पर्स या कार्ड होल्डर बनाया जा सकता है. पुराने लेदर या मजबूत फैब्रिक वाले बैग इस तरह के छोटे DIY प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

बच्चों की छोटी चीजों के लिए करें इस्तेमाल

घर में बच्चों की छोटी स्टेशनरी, क्रेयॉन, रंग, रबर या छोटी खिलौना एक्सेसरीज रखने के लिए भी पुराने पर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. खासकर जिप वाले पर्स इन चीजों को एक जगह रखने में मदद करते हैं और सामान आसानी से इधर-उधर नहीं फैलता. आप इनको बच्चों के कमरे में आसानी से दीवार पर टांग सकते हैं, जिससे दीवार का लुक भी चेंज हो जाता है और सामान भी आसानी से मिल जाता है.

Advertisement

अगली जब आप अपना पुराना पर्स या बैग फेंकने वाले हो, तो एक बार उनका घर में ही इस तरह से रीयूज करके देख सकते हैं. इससे आपको काफी काम आसान हो जाएगा और आपका कीमती बैग भी नहीं लंबे समय तक आपके काम आ जाएगा.

---- समाप्त ----