Govardhan Puja 2026: गाय की तरह पीते हैं पानी, 12 गांव के चक्कर! गोवर्धन पूजा पर अनोखी परंपरा

बुंदेलखंड में लोक परंपराओं की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका उदाहरण दीपावली के बाद आने वाले गोवर्धन पूजा पर देखने को मिलता है. जब देश के दूसरे हिस्सों में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का उत्सव मनाया जाता है, तब बुंदेलखंड के गांवों में श्रीकृष्ण की सदियों पुरानी भक्ति, लोक आस्था और वीरता का प्रतीक दिवारी यानी मौनिया नृत्य की परंपरा जीवंत हो उठती है. सिर पर मोरपंख, हाथों में लाठियां, कमर में बंधे घुंघरुओं की झंकार और चेहरे पर अद्भुत उत्साह लिए मौनिया की टोलियां गांव-गांव निकलती हैं. खास बात यह है कि इस परंपरा में शामिल कलाकार मौन धारण कर अपनी यात्रा पूरी करते हैं.

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मौनियों के कदमों की थाप, लाठियों की टकराहट और दिवारी गीतों की गूंज बुंदेलखंड की सांस्कृतिक पहचान को एक अलग ही स्वरूप देती है. पीढ़ियों से चली आ रही इस विरासत को आज भी यहां के युवा पूरे उत्साह से आगे बढ़ा रहे हैं. झांसी के ऐतिहासिक किले के द्वार पर भी इन टोलियों का पहुंचना और पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करना इस बात का प्रमाण है कि आधुनिकता के दौर में भी बुंदेलखंड की लोक संस्कृति अपनी पहचान बनाए हुए है.

गाय की तरह पानी पीने की परंपरा

गोवर्धन पूजा के दिन इस परंपरा की शुरुआत विशेष पूजा-अर्चना से होती है. मौनिया बनने वाले कलाकार सुबह स्नान और पूजन के बाद गाय की तरह झुककर एक थाली में रखा पानी पीते हैं. इसके बाद वे मौन धारण कर अपनी टोली के साथ गांवों की परिक्रमा के लिए निकल पड़ते हैं. इस दौरान उनकी वेशभूषा भी विशेष होती है. सिर पर मोरपंख, हाथों में लाठियां, कमर में घुंघरुओं और कौड़ियों से सजी पारंपरिक पोशाक उन्हें ग्वाल-बालों का स्वरूप प्रदान करती है.



श्रीकृष्ण से जुड़ा है दिवारी नृत्य

मौनिया नृत्य की धार्मिक मान्यताओं को लेकर अलग-अलग लोककथाएं प्रचलित हैं. मौनिया नृत्य करने वाली टोली के सदस्य प्रकाश कुशवाहा ने बताया कि इस परंपरा का संबंध द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण की गोवर्धन लीला से माना जाता है. मान्यता है कि जब भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा की थी, तब उनके साथियों और सखियों ने खुशी में नृत्य किया था. इसी प्रसंग को दिवारी नृत्य की शुरुआत से जोड़कर देखा जाता है.

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वहीं, बुंदेली परंपरा के जानकार पंडित हरिओम पाठक के अनुसार, इस नृत्य की एक अन्य लोकमान्यता भगवान श्रीकृष्ण के ग्वाल-बालों से जुड़ी है. मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत उठाने के दौरान ग्वाल-बालों ने लाठियों के सहारे भगवान का सहयोग किया था. जब इसकी जानकारी बुंदेलखंड के कृष्ण भक्तों को हुई तो उन्होंने भी लाठियां लेकर मौन व्रत धारण किया और भगवान की सफलता की कामना की. भगवान के सकुशल गोवर्धन पर्वत को स्थापित करने की जानकारी मिलने पर उन्होंने दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर गांव-गांव जाकर दिवारी गाने और नृत्य करने का संकल्प लिया. इसी लोकविश्वास से मौनिया परंपरा को जोड़कर देखा जाता है.

पंडित हरिओम पाठक बताते हैं कि मौनिया कलाकार स्वयं को भगवान श्रीकृष्ण के ग्वाल-बालों के स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं. वे हाथों में लाठी, सिर पर मोरपंख और पारंपरिक वेशभूषा धारण करते हैं. पांच, सात या ग्यारह गांवों में भ्रमण और नृत्य करने का संकल्प लेने की परंपरा भी अलग-अलग क्षेत्रों में प्रचलित है. संकल्प पूरा होने तक मौन धारण किया जाता है. इसी वजह से इन्हें मौनिया कहा जाता है.

झांसी के किले तक बुंदेली लोक संस्कृति की गूंज

बुंदेलखंड की यह परंपरा केवल गांवों तक सीमित नहीं रह गई है. झांसी में मौनिया और दिवारी नृत्य करने वाली टोलियां ऐतिहासिक झांसी किले तक पहुंचती हैं. किले के द्वार पर कलाकारों की लाठियों की थाप, पारंपरिक कदमताल और दिवारी गीतों की प्रस्तुति देखने के लिए लोग रुक जाते हैं. इन प्रस्तुतियों में बुंदेलखंड का ग्रामीण जीवन, गोवंश के प्रति सम्मान, भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति और लोक संस्कृति का अनूठा संगम दिखाई देता है.

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प्रकाश कुशवाहा ने बताया कि उनकी टोली इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयागराज, मथुरा और चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थलों पर भी जाती है. उनकी टोली को इस परंपरा से जुड़े हुए करीब 10 से 12 साल हो चुके हैं. उनका कहना है कि नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ना और इस प्राचीन कला को आगे बढ़ाना ही उनका उद्देश्य है.

ओरछा के रामराजा दरबार तक पहुंचती है दिवारी

पंडित हरिओम पाठक के मुताबिक, मौनिया और दिवारी परंपरा में धार्मिक स्थलों का भी विशेष महत्व है. अलग-अलग क्षेत्रों की टोलियां मंदिरों में दिवारी और गोवर्धन के पारंपरिक गीत प्रस्तुत करती हैं. कई टोलियां अपनी यात्रा के समापन पर ओरछा स्थित रामराजा सरकार के दरबार पहुंचती हैं. वहां भगवान के सामने नृत्य और दिवारी अर्पित करने के बाद मौन व्रत खोलने की परंपरा भी निभाई जाती है.

उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की इस विरासत को केवल त्योहार तक सीमित नहीं रखना चाहिए. इसके लिए कलाकारों की वेशभूषा, नृत्य की शैली और प्रस्तुति के पारंपरिक स्वरूप को संरक्षित करने की जरूरत है. युवाओं को बाकायदा प्रशिक्षण और अभ्यास कराना चाहिए, ताकि आने वाले समय में भी यह कला अपनी मौलिक पहचान के साथ जीवित रह सके.

आज जब आधुनिक मनोरंजन के साधनों के बीच लोककलाओं का स्वरूप बदल रहा है, ऐसे समय में बुंदेलखंड के युवाओं का मौनिया और दिवारी नृत्य को अपनाना सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की एक मिसाल है. यह परंपरा बताती है कि बुंदेलखंड की पहचान केवल उसके ऐतिहासिक किलों और वीरगाथाओं से नहीं, बल्कि उसकी आस्था, लोकगीतों, नृत्य और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं से भी है.

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