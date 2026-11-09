17 नवंबर को ग्लोबल लॉन्च होगा Xiaomi 18 Pro, कंपनी का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन

Xiaomi अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max को ग्लोबल मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने पहले ही साफ कर दिया है कि दोनों फोन नवंबर 2026 में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होंगे. अब Xiaomi के एक सीनियर अधिकारी के नए टीजर से इनकी लॉन्चिंग की तारीख 17 नवंबर मानी जा रही है. खास बात यह है कि Xiaomi 18 Pro को भारत में भी लॉन्च करने की पुष्टि कंपनी पहले कर चुकी है. अब एक नई रिपोर्ट में इसके दिसंबर में भारतीय बाजार में आने का दावा किया गया है.

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Xiaomi 18 Pro सीरीज को कंपनी ने सितंबर में चीन में पेश किया था. इस बार फोन में दमदार प्रोसेसर, 200 मेगापिक्सल के दो कैमरे और पीछे की तरफ एक अलग डिस्प्ले जैसे फीचर दिए गए हैं. ऐसे में यह फोन प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में Samsung और Apple को चुनौती दे सकता है. हालांकि, ग्लोबल और भारतीय वेरिएंट में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

17 नवंबर को Xiaomi 18 Pro और Pro Max ग्लोबल लॉन्च

शाओमी ने 2 नवंबर को अपने आधिकारिक X अकाउंट के जरिए जानकारी दी थी कि Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max नवंबर में ग्लोबल मार्केट में आएंगे. कंपनी ने उस समय लॉन्च की सटीक तारीख नहीं बताई थी.

इसके बाद शाओमी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर Xu Fei ने एक टीजर शेयर किया. इसमें 41 मार्केट और पोस्ट करने के समय से तारीख का संकेत दिया गया. टीजर में 11:17 AM का समय दिखने के बाद माना जा रहा है कि कंपनी 17 नवंबर को फोन लॉन्च कर सकती है.

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भारत में कब आएगा Xiaomi 18 Pro?

भारतीय ग्राहकों के लिए भी इस फोन को लेकर अच्छी खबर है. शाओमी ने India Mobile Congress 2026 के दौरान Xiaomi 18 Pro को भारत में लॉन्च करने की पुष्टि की थी. कंपनी ने फोन को इवेंट में दिखाया भी था.

Xiaomi 18 Pro दिसंबर में भारत में लॉन्च हो सकता है. यह जानकारी एक टिपस्टर के हवाले से सामने आई है. यानी दिसंबर की तारीख अभी आधिकारिक नहीं है. कंपनी ने भारत में फोन की कीमत और बिक्री की तारीख का भी खुलासा नहीं किया है.

अगर यह फोन भारत आता है, तो शाओमी की Pro सीरीज की भारतीय बाजार में वापसी होगी. कंपनी ने इससे पहले Xiaomi 13 Pro को फरवरी 2023 में भारत में लॉन्च किया था. इसके बाद भारत में शाओमी की फ्लैगशिप स्ट्रैटिजी में बदलाव देखने को मिला था.

Xiaomi 18 Pro में मिलेंगे दो 200MP कैमरे

Xiaomi 18 Pro की सबसे बड़ी खासियत इसका कैमरा सेटअप है. चीन में लॉन्च हुए इस फोन में पीछे की तरफ तीन कैमरे दिए गए हैं. इसमें 200 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा, 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है.

पेरिस्कोप कैमरा दूर की चीजों की तस्वीरें लेने में मदद करता है. इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन यानी OIS का सपोर्ट भी दिया गया है. फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है. यह 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है.

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फोन में Leica के साथ मिलकर कैमरा ट्यूनिंग की गई है. शाोमी की कोशिश इस फोन को उन यूजर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाने की है जो मोबाइल फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग को ज्यादा अहमियत देते हैं.

पीछे भी मिलेगी दूसरी स्क्रीन

Xiaomi 18 Pro का एक और खास फीचर इसका रियर डिस्प्ले है. फोन के पिछले हिस्से में कैमरा मॉड्यूल के पास 2.7 इंच की AMOLED स्क्रीन दी गई है. Xiaomi 18 Pro Max में यह स्क्रीन 2.9 इंच की है.

इस छोटी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देखने, कुछ विजेट्स इस्तेमाल करने और रियर कैमरे से सेल्फी लेने जैसे काम किए जा सकते हैं. इससे फोन का कैमरा इस्तेमाल करने का तरीका भी बदल सकता है.

मेन स्क्रीन की बात करें तो Xiaomi 18 Pro में 6.4 इंच का AMOLED डिस्प्ले है. Pro Max में 6.9 इंच की बड़ी स्क्रीन मिलती है. दोनों में 120Hz रिफ्रेश रेट और 4,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है. कंपनी ने इसमें प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर भी दिया है, जिसका मकसद आसपास बैठे लोगों को स्क्रीन का कंटेंट आसानी से देखने से रोकना है.

Snapdragon का नया फ्लैगशिप प्रोसेसर

Xiaomi 18 Pro में Snapdragon 8 Elite Gen 6 प्रोसेसर दिया गया है, जबकि Xiaomi 18 Pro Max में Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट मिलता है. दोनों प्रोसेसर 2nm तकनीक पर बने हैं. कंपनी के मुताबिक, ये चिपसेट बेहतर परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी देने के लिए तैयार किए गए हैं.

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दोनों फोन में 16GB तक RAM और 1TB तक स्टोरेज का विकल्प मिलता है. ये Android 17 पर आधारित HyperOS 4 के साथ आते हैं. ग्लोबल वेरिएंट में भी कंपनी ने इसी प्रोसेसर को बनाए रखने की पुष्टि की है.

बैटरी में ग्लोबल वेरिएंट को लग सकता है झटका

चीन में Xiaomi 18 Pro में 7,000mAh की बैटरी दी गई है. वहीं Pro Max में 8,500mAh की बड़ी बैटरी मिलती है. दोनों फोन 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं.

लेकिन ग्लोबल वेरिएंट को लेकर सामने आई लीक में बैटरी की क्षमता कम होने का दावा किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, Xiaomi 18 Pro के ग्लोबल मॉडल में 6,000mAh और Pro Max में 7,050mAh की बैटरी मिल सकती है. अगर ऐसा होता है, तो चीन के मुकाबले ग्लोबल ग्राहकों को छोटी बैटरी मिलेगी.

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