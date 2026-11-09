MP: शिवपुरी में पटाखे फोड़ने पर विवाद, थाने का घेराव; पुलिस वाहन में तोड़फोड़

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दिवाली पर पटाखे फोड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद दूसरे दिन भी जारी रहा. फिजिकल थाना क्षेत्र की करौंदी कॉलोनी में दो पक्षों के बीच मारपीट के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद सोमवार दोपहर सैकड़ों लोग फिजिकल थाने पहुंच गए और आरोपियों का जुलूस निकालने के साथ बुलडोजर कार्रवाई की मांग करने लगे.

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इस दौरान भीड़ में शामिल किसी व्यक्ति ने पुलिस वाहन पर पत्थर मारकर उसका शीशा तोड़ दिया. हालात बिगड़ने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और भीड़ को थाने के पास से हटाया. करीब तीन से चार घंटे चले घटनाक्रम के बाद पुलिस ने स्थिति को शांत कराया.

पटाखे फोड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक, करौंदी कॉलोनी में बाबा खान का पड़ोस में रहने वाले बाथम परिवार से दिवाली की रात पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि बाबा खान अपने दो बेटों के साथ बाथम परिवार के घर में घुस गया और वहां मौजूद महिला तथा बच्चियों के साथ मारपीट की. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया. सूचना मिलने पर पुलिस ने रात में ही कार्रवाई करते हुए बाबा खान और उसके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया. देखें VIDEO:-

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जुलूस निकालने की मांग को लेकर थाने का घेराव

तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के अगले दिन सोमवार दोपहर सैकड़ों लोग फिजिकल थाने पहुंच गए. प्रदर्शन कर रहे लोग आरोपियों का जुलूस निकालने और उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे.

इस दौरान थाने के बाहर भीड़ बढ़ने से तनाव की स्थिति बन गई. इसी बीच पुलिस वाहन पर पत्थर फेंका गया, जिससे उसका कांच टूट गया. पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को थाने के पास से हटाया. देखें VIDEO:-

बजरंग दल संयोजक ने की जुलूस निकालने की मांग

बजरंग दल के संयोजक उपेंद्र यादव ने कहा कि आरोपियों का जुलूस निकाला जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटना करने की हिम्मत न करे. देखें VIDEO:-

वहीं, शिवपुरी एसडीओपी सचिन धुर्वे ने बताया कि मामले में आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था. इसके बावजूद कुछ लोग थाने का घेराव कर उनका जुलूस निकालने और अन्य मांगें कर रहे थे. पुलिस ने मामले में नियमानुसार कार्रवाई की है.

पटाखे फोड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद दूसरे दिन तक चलता रहा. करीब तीन से चार घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात को नियंत्रित किया.

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