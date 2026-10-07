How to Make Toran at Home: बाजार की महंगी डेकोरेशन छोड़ें, मोती, गोटा और ताजे फूलों से बनाएं 5 तरह की तोरण, माता रानी और लक्ष्मी जी के लिए सजाएं चौखट

How to Make Toran at Home: नवरात्रि और दिवाली के त्योहार पर हम सभी अपने घर के मुख्य द्वार को सजाने की तैयारियों में लग जाते हैं. भारतीय परंपरा और वास्तुशास्त्र के अनुसार त्योहारों पर मुख्य द्वार पर सुंदर तोरण (वंदनवार) लगाने से घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है.

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त्योहारों पर अक्सर लोग बाजार से तोरण खरीद लाते हैं जो न केवल महंगी होती हैं बल्कि बहुत जल्दी पुरानी दिखने लगती हैं . अगर आप अपने हाथों से आम के पत्ते, गेंदे के फूल, अशोक की पत्तियां, गोटा-पत्ती और रंग-बिरंगे मोतियों से तोरण बनाएंगे तो आपका घर प्राकृतिक सुंदरता और खुशबू से महक उठेगा. आइए जानते हैं घर पर आसानी से बनने वाली 5 सुंदर तोरण बनाने की विधि!

घर पर अलग-अलग 5 तरह की सुंदर और आसान तोरण बनाने का तरीका

1- ताजे आम के पत्ते और गेंदे के फूल की पारंपरिक तोरण:

सामग्री: 15-20 ताजे आम के पत्ते, पीले व नारंगी गेंदे के फूल, सूत का धागा/कलावा, सुई.

विधि: आम के पत्तों को धोकर पोंछ लें. पत्तों के ऊपरी सिरे को मोड़कर धागे में पिरोएं. दो पत्तों के बीच में एक-एक गेंदे का फूल पिरोते जाएं. यह तोरण वास्तु के अनुसार सबसे शुभ और सकारात्मक ऊर्जा देने वाली मानी जाती है.

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2- अशोक के पत्ते और लाल गुलाब की खुशबूदार तोरण:

सामग्री: अशोक के लंबे हरे पत्ते, ताजे लाल गुलाब के फूल, धागा और सुई.

विधि: अशोक के पत्तों को कोन के आकार में मोड़कर नीचे एक-एक लाल गुलाब का फूल लगाएं. धागे में इन्हें एक समान दूरी पर पिरोएं. इसकी खुशबू और हरा-लाल कॉम्बिनेशन मुख्य द्वार को बेहद आकर्षक दिखाता है.

3- गोटा-पत्ती और शीशे की रॉयल तोरण:

सामग्री: चौड़ी सुनहरी गोटा पट्टी, गेंदे के फूल, छोटे गोल शीशे, फेविकॉल.

विधि: चौखट के नाप की गोटा पट्टी पर छोटे-छोटे गोल शीशे चिपकाएं. पट्टी के निचले हिस्से पर सुई-धागे की मदद से गेंदे के फूलों की लटकन लगाएं. यह तोरण शाम के समय रोशनी में बेहद चमकदार लगती है.

4- रंगीन कपड़े और कौड़ियों/मोती की विंटेज तोरण:

सामग्री: रंग-बिरंगे सूती कपड़े के टुकड़े, सफेद कौड़ियां, रंगीन मोती, मुख्य पट्टी.

विधि: कपड़े को तिकोने टुकड़ों में काटकर किनारों पर गोटा लगाएं. हर तिकोने टुकड़े के नीचे 2-3 कौड़ियां और मोती लटकाएं. इन्हें एक पट्टी पर सिल लें. यह सालों-साल चलती है और इसे धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.

5- कलावे और शुभ-लाभ कार्डबोर्ड की झटपट तोरण:

सामग्री: लाल-पीला कलावा, कार्डबोर्ड कटआउट्स, गोटा, शुभ-लाभ स्टिकर.

विधि: कार्डबोर्ड को स्वास्तिक या पान के पत्ते के आकार में काटें. उन पर कलावा लपेटें और बीच में शुभ-लाभ स्टिकर लगाएं. इन्हें एक डोरी में पिरोकर चौखट पर टांगें. यह 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है.

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