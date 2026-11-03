scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Hans Zimmer in Ramayana: बिना रामायण की कहानी जाने म्यूजिक बनाने को राजी हुए दिग्गज कंपोजर हांस जिमर, आखिर किस बात ने खींचा?

रामायण के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बताया कि उन्होंने कैसे हॉलीवुड के दिग्गज ऑस्कर विनिंग म्यूजिक कंपोजर हांस जिमर को अपनी फिल्म के लिए अप्रोच किया. उन्होंने हांस जिमर की तारीफों में कुछ बातें भी कहीं, और किस तरह फिल्म का म्यूजिक बनाया गया, वो प्रोसेस भी दिखाया.

Advertisement
X
हांस जिमर ने बनाया है रामायण का म्यूजिक (Photo: ITGD)
हांस जिमर ने बनाया है रामायण का म्यूजिक (Photo: ITGD)

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी रामायण अब ऑडियंस कुछ ही दिनों में देख पाएगी. वेस्ट में कई क्रिटिक्स इसे देख चुके हैं, और ज्यादातर फिल्म की तारीफ करते ही नजर आए हैं. रामायण इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कई कारणों से है. इसमें 4000 करोड़ के बजट के साथ-साथ ऑस्कर विनिंग म्यूजिक कंपोजर्स ए आर रहमान और हांस जिमर हैं. 

जिस तरह ए आर रहमान इंडिया के लिए एक दिग्गज कलाकार हैं, उसी तरह हांस जिमर भी हॉलीवुड में एक दिग्गज कंपोजर है. कई फिल्में सिर्फ उनके म्यूजिक के दम पर निखर जाती हैं. ऐसे में जब हांस जिमर के रामायण से जुड़ने की खबर सामने आई, तब लोगों की एक्साइटमेंट अपने आप बढ़ी. टीजर-ट्रेलर में भी उनके म्यूजिक की झलक दिखी है. अब कंपोजर ने बताया कि उन्हें रामायण पर काम करके कैसा लगा. 

हांस जिमर ने कैसे बनाए रामायण के गाने?

सम्बंधित ख़बरें

अमिताभ बच्चन और जया बच्चान
पति अमिताभ को 'लंबू जी' बुलाती थीं जया, ससुर ने टोका, रखी थी शर्त
Ramayan fame aslam khan
'रामायण' में मुस्लिम एक्टर ने निभाए 11 रोल, फिर भी काम को तरसा
Ranbir Kapoor spoils Ramayana future plans
रिलीज से पहले रणबीर ने खोला रामायण का सीक्रेट, खराब किया प्लान?
Ramayana Advance Booking
दुनियाभर में रामायण की रिकॉर्ड ओपनिंग! चीन में होगा दंगल जैसा धमाका?
AR Rahman calls composing Ramayana music an honour amid mangal rang trolling
'निकल जाओ...', रामायण के गानों पर रहमान ने ली ट्रोल्स की चुटकी

मेकर्स ने हांस जिमर और ए आर रहमान के साथ एक और वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को तैयार किया गया. इसी वीडियो में प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बताया कि हंस जिमर ने फिल्म का पूरा पिच डेक देखे बिना ही रामायण के साथ काम करने के लिए हां कर दी थी.

Advertisement

नमित मल्होत्रा ने बताया कि जब वो न्यूयॉर्क में हंस जिमर से मिले थे, तब उन्होंने फिल्म को लेकर पूरी तैयारी कर रखी थी. उनके पास फिल्म की पूरी पिच डेक और वर्ल्ड-बिल्डिंग से जुड़ी जानकारी थी. वो कहते हैं- मैंने करीब छह-सात स्लाइड्स दिखाईं, तभी हांस ने कहा कि नमित, ठीक है. मुझे इसे देखने की जरूरत नहीं है. इसके बाद हंस जिमर फिल्म के म्यूजिक का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए.

फिर हंस जिमर ने ए आर रहमान संग कोलैब पर कहा- हम साथ मिलकर एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुई. हम हजारों साल पुराने भगवान और उन परंपराओं से जुड़े म्यूजिक को तैयार कर रहे हैं, जो भारत को वेस्ट के लिए इतना महत्वपूर्ण बनाती हैं. 

फिल्म के म्यूजिक पर एआर रहमान ने भी बात की. उन्होंने बताया कि दोनों ने म्यूजिक का काम आपस में बांट लिया था. रहमान ने कुछ गानों और थीम्स पर काम किया, जबकि हंस जिमर ने दूसरे हिस्सों की जिम्मेदारी संभाली. इसके बाद दोनों लगातार एक-दूसरे के साथ काम शेयर करते रहे और ये समझने की कोशिश करते रहे कि फिल्म के लिए सबसे बेहतर क्या रहेगा.

बात करें फिल्म रामायण की, तो इसका पहला पार्ट 5 नवंबर को रिलीज होगा जिसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे जैसे कलाकार नजर आएंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    एक महीने किराया नहीं दें तो क्या मकान मालिक उस पर ब्याज लगा सकता है? |
    'पाकिस्तानी एयरस्पेस बंद होने से एअर इंडिया का नुकसान', CEO ने सुनाई पूरी दास्तां |
    फल पैक करने गया था रूस, धोखे से सेना में भर्ती कर भेजा यूक्रेन वॉर जोन!' रूस-यूक्रेन सीमा पर फंसे 5 भारतीयों ने भेजा मैसेज |
    आखिर पत्नी ने कौन सी खास जिम्मेदारी दी पति को... पढ़िए Viral चुटकुले! |
    फ्लाइट टिकट के लिए देना पड़ रहा कई गुना किराया, क्या कोई सीमा नहीं? |
    हिमाचल में छोटे होटलों पर प्रदूषण बोर्ड की मार, एक लाख की ऑपरेशन फीस का बोझ |
    IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान के बीच खेले जाएंगे 10 वनडे मुकाबले! आखिर कब और कहां होगी टक्कर, वैभव-अभिषेक मचाएंगे तबाही |
    अमित शाह से मिले NCP अजित गुट के नेता, अंदरूनी कलह की अटकलें तेज |
    MCD का मानवीय कदम, मृत कर्मचारियों के 46 परिजनों को मिली अनुकंपा नौकरी, 1467 सफाई कर्मचारी भी हुए नियमित |
    परमाणु हमले से बचने के लिए क्या करें? ट्रंप की नई धमकियों के बाद ईरान ने जारी की गाइड
    Advertisement