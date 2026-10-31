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Son Papdi: बाजार से खरीदना छोड़ें, घर में रखे बेसन से बनाएं हलवाई जैसी टेस्टी सोन पापड़ी, आसान है तरीका

Son Papdi: अगर आप भी दिवाली के लिए बाजार से सोन पापड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो रुक जाएं. यहां हम आपको बिलकुल बाजार जैसी सोन पापड़ी बनाने का तरीका बता रहे हैं.

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सोन पापड़ी (Photo: ITG)
सोन पापड़ी (Photo: ITG)

Son Papdi: दीवाली का पावन पर्व आते ही घरों में तरह-तरह की मिठाइयों की खुशबू फैल जाती है. दिवाली के गिफ्ट बॉक्स में सोन पापड़ी का डिब्बा न हो, ऐसा तो शायद ही कभी होता है. लेकिन बाजार में मिलने वाली सोन पापड़ी कई बार बहुत ज्यादा मीठी या सूखी होती है, और उसमें मिलावट का डर भी रहता है.

इस बार दिवाली के खास मौके पर बाजार से महंगी मिठाई खरीदने के बजाय, अपनी रसोई में रखे बेसन से बिल्कुल हलवाई जैसी टेस्टी, खस्ता और मुंह में घुल जाने वाली सोन पापड़ी घर पर ही बनाएं. इसे बनाना जितना दिलचस्प है, खाने में उतनी ही लाजवाब लगती है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स...

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बेसन: 1 कप (छना हुआ)

मैदा: 1 कप

शुद्ध घी: 1 से 1.5 कप

चीनी: 2.5 कप

पानी: 1 कप

ग्लूकोज सिरप या नींबू का रस: 1 चम्मच (चाशनी को क्रिस्टलाइज होने से बचाने के लिए)

इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे (गार्निशिंग के लिए)

बनाने का तरीका

बेसन-मैदे का मिश्रण: सोन पापड़ी के परफेक्ट रेशे बनाने के लिए बेसन और मैदे को बराबर मात्रा में मिलाना जरूरी है. मैदे की वजह से सोन पापड़ी में लचीलापन और अच्छे रेशे बनते हैं.

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चाशनी की चाशनी: चाशनी का सही तार बनना बहुत जरूरी है. चाशनी न तो बहुत कच्ची होनी चाहिए और न ही बहुत कड़क, वरना रेशे सही से नहीं खींचेंगे.

बनाने की विधि:

बेसन और मैदा भूनें: एक भारी तले की कड़ाही में आधा कप घी गर्म करें. इसमें छना हुआ बेसन और मैदा डालें. अब इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक भूनें जब तक मिश्रण से सोंधी खुशबू न आने लगे और रंग हल्का सुनहरा न हो जाए. इसे एक थाली में निकालकर ठंडा होने दें.

चाशनी तैयार करें: एक दूसरे बर्तन में चीनी, पानी और ग्लूकोज सिरप (या आधा चम्मच नींबू का रस) डालकर गैस पर उबालें. चाशनी को तब तक पकाएं जब तक वह एक कड़क तार वाली न बन जाए.

चाशनी को ठंडा करें: चाशनी बनने पर गैस बंद कर दें और इसे किसी चिकनाई लगी थाली या मार्बल स्लैब पर निकाल लें. जब यह थोड़ी ठंडी हो जाए (हाथ लगाने लायक), तब इसे हाथों में थोड़ा घी लगाकर खींचना शुरू करें.

रेशे बनाएं: चाशनी को खींचकर गोल घुमाएं और बार-बार फोल्ड करें, जिससे उसमें सुनहरे और सफेद रेशे बनने लगेंगे.

मिश्रण में मिलाएं: अब इन तैयार चाशनी के रेशों को भुने हुए बेसन-मैदे के मिश्रण के ऊपर रखें और हल्के हाथों से चारों तरफ से लपेटते हुए मिलाएं, ताकि बेसन रेशों के अंदर अच्छी तरह समा जाए.

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सेट करें: एक मोल्ड या थाली में थोड़ा घी लगाएं और उसपर कटे हुए पिस्ता-बादाम छिड़कें. अब तैयार सोन पापड़ी के मिश्रण को उसपर फैलाकर हल्के हाथों से दबाएं.

काटें: जब यह ठंडी हो जाए तो इसे चाकू की मदद से चौकोर टुकड़ों में काट लें. आपकी स्वादिष्ट और शुद्ध घर की बनी सोन पापड़ी तैयार है!

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