नवंबर में 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन, 6 राशियों पर असर!

नवंबर 2026 का महीना सिंह राशि वालों के लिए नई जिम्मेदारियां और कुछ नए अनुभव लेकर आ सकता है. इस महीने कई प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जिसका असर आपके करियर, आर्थिक स्थिति और रिश्तों पर देखने को मिल सकता है. गुरु पूरे महीने सिंह राशि के पहले भाव में रहेंगे, जबकि 12 नवंबर को मंगल भी इसी राशि में प्रवेश करेंगे. इसके अलावा शुक्र और बुध का गोचर भी महत्वपूर्ण रहेगा. ऐसे में महीने की शुरुआत में धैर्य रखने और आखिरी दिनों में सही फैसले लेने की जरूरत होगी. आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा.

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सिंह राशि में ग्रहों का गोचर

नवंबर में गुरु सिंह राशि के पहले भाव में रहेंगे. वहीं केतु भी इसी भाव में मौजूद रहेंगे. इससे आत्ममंथन और पुराने अनुभवों से सीखने का मौका मिल सकता है. 12 नवंबर को मंगल कर्क से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. इससे आत्मविश्वास और सक्रियता बढ़ सकती है, लेकिन गुस्से और जल्दबाजी से बचना होगा.

6 नवंबर को शुक्र वक्री होकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 14 नवंबर को मार्गी होंगे. इसके बाद 22 नवंबर को शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे. बुध 13 नवंबर को तुला राशि में मार्गी होंगे. वहीं, सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. शनि पूरे महीने मीन राशि में वक्री रहेंगे और राहु कुंभ राशि में मौजूद रहेंगे.

करियर और कारोबार

नौकरीपेशा लोगों को महीने की शुरुआत में काम का दबाव महसूस हो सकता है. अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने में समय लगेगा. 13 नवंबर को बुध के मार्गी होने के बाद बातचीत, आवेदन और अटके कामों में सुधार के संकेत हैं. कारोबारियों को नए प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन हर जिम्मेदारी स्वीकार करने से बचें.

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आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में महीने के पहले सप्ताह के अंत में राहत मिल सकती है. रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है. हालांकि, दूसरे सप्ताह में परिवार और मनोरंजन पर खर्च बढ़ सकता है. शनि की वक्री स्थिति के कारण पुराने कर्ज और साझा पैसों के मामलों में सावधानी रखें.

लव लाइफ और सेहत

राहु के सातवें भाव में रहने से पार्टनर के साथ अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं. छोटी बातों को लेकर गलतफहमी न पालें. शुक्र के गोचर से पुराने मतभेद सुलझाने का मौका मिल सकता है.

सेहत के मामले में महीने की शुरुआत में थकान और चिड़चिड़ापन रह सकता है. 12 नवंबर के बाद मंगल के राशि परिवर्तन से सक्रियता बढ़ेगी, लेकिन पर्याप्त आराम और नींद लेना जरूरी होगा.

सलाह: नवंबर में जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय धैर्य रखें. अपनी जिम्मेदारियों और आर्थिक स्थिति के बीच संतुलन बनाकर चलें.

जिन राशियों पर खास असर पड़ सकता है:

- मेष: धन और शिक्षा से जुड़े मामलों में लाभ के अवसर मिल सकते हैं.

- वृषभ: नौकरी में तरक्की और संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

- सिंह: गुरु और मंगल के गोचर से आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं.

- कन्या: आय के नए स्रोत और कारोबार में लाभ के अवसर बन सकते हैं.

- तुला: नौकरी, साझेदारी और पुराने संपर्कों से फायदा मिल सकता है.

- धनु: करियर में नई जिम्मेदारी और रुके हुए धन की वापसी के योग बन सकते हैं.

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