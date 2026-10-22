scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Singhada Lauki Paratha Recipe: नाश्ते में सिंघाड़े के आटे से बनाएं लौकी के क्रिस्पी पराठे, शेफ संजीव कपूर ने बताया आसान तरीका

आलू-गोभी के पराठे तो घर में अक्सर बनाए जाते हैं, लेकिन इस बार सर्दियों के नाश्ते में सिंघाड़ा-लौकी पराठा ट्राई करें. यह बहुत हेल्दी भी होता है और इसे बनाने में बिल्कुल समय भी नहीं लगता है. आइए आपको शेफ संजीव कपूर की आसान रेसिपी बताते हैं.

Advertisement
X
सिंघाड़ा के आटे के पराठे क्रिस्पी बनते हैं. (PHOTO:AI)
सिंघाड़ा के आटे के पराठे क्रिस्पी बनते हैं. (PHOTO:AI)

Singhada Lauki Paratha Recipe: नाश्ते में भारतीयों घरों में ज्यादातर पराठे बनाए जाते हैं, कभी  आलू, प्याज, गोभी, मूली और पनीर के पराठे तो अक्सर घरों में बनते हैं. मगर क्या आपने कभी लौकी-सिंघाड़े के आटे के पराठे ट्राई किए हैं, इनका स्वाद भी बाकी पराठों से अलग होता है और यह हमारी हेल्थ के लिए भी परफेक्ट माने जाते हैं. 

अगर आपके घर में भी पराठे बनाए जाते हैं तो आप लौकी-सिंघाड़े के आटे के पराठे बना सकते हैं, शेफ संजीव कपूर ने इनकी आसान रेसिपी भी शेयर की है, जिसे आप अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं. बच्चे घरों में लौकी खाने के लिए अक्सर मुंह बनाते हैं, मगर इस तरह से आप उनको जब चाहे तब लौकी खिला सकती हैं. पराठे वैसे भी बच्चो को बहुत अच्छे लगते हैं और आप इस तरह उनको लौकी के हेल्दी पराठे खिला सकते हैं.आइए सिंघाड़े और लौकी के पराठे बनाने का आसान तरीका जानते हैं. 

सिंघाड़े-लौकी पराठा के लिए इंग्रेडिएंट्स

सम्बंधित ख़बरें

indian models at victoria secret fashion show
विक्टोरिया फैशन शो में चमकीं भारतीय सुंदरियां, खींचा सबका ध्यान
Bollywood celebs who gave daughters Devi Durga Inspired names (Photo: ITG)
'दुर्गा', 'लक्ष्मी'...दीपिका-रणवीर ही नहीं, इन स्टार्स की बेटियों के नाम में बसी है देवी मां की शक्ति
kamal kakdi achar
आम-नींबू छोड़ें, घर में बनाकर खाएं कमल ककड़ी का चटपटा अचार
How to Make Aloevera Gel
घर में 2 चीजों से बनाएं नेचुरल एलोवेरा जेल, झटपट बनकर होगा तैयार
Nimbu Masala
काली मिर्च डालकर घर पर बनाएं नींबू मसाला, बाजार जैसा आएगा स्वाद
  • डेढ़ कप सिंघाड़े का आटा
  • 150 ग्राम लौकी, छीलकर कद्दूकस की हुई
  • 1 मिडियम शेप की गाजर, छीलकर कद्दूकस की हुई
  • आधा छोटा चम्मच जीरा
  • आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • सेंधा नमक स्वादानुसार
  • डेढ़ छोटा चम्मच अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट
  • 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया
  • घी, पराठा सेंकने और केले के पत्ते पर लगाने के लिए
  • दही
  • केले का पत्ता

बनाने का तरीका

Advertisement

1. सब्जियों का मिश्रण तैयार करें: एक बड़े कटोरे में कद्दूकस की हुई गाजर और लौकी डालें. इसमें जीरा, लाल मिर्च पाउडर, सेंधा नमक, अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट और कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला लें.
2. आटा गूंथें: अब इसमें सिंघाड़े का आटा डालें और सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं. धीरे-धीरे लगभग तीन-चौथाई कप पानी डालकर नरम आटा तैयार कर लें. पानी जरूरत के हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है.
3. पराठे का आकार दें: केले के पत्ते पर थोड़ा घी लगाएं. तैयार मिश्रण का एक हिस्सा लेकर पत्ते पर समान रूप से फैलाएं, ताकि पराठा ज्यादा मोटा न रहे.
4. तवे पर पकाएं: तवा गर्म करें और केले के पत्ते से पराठे को सावधानी से तवे पर डालें. मिडियम फ्लेम पर करीब 3 से 4 मिनट तक पकाएं.
5. दूसरी तरफ से सेंकें: पराठे को पलटकर दूसरी तरफ भी 2 से 3 मिनट तक पकाएं. अब थोड़ा घी लगाएं और हाई फ्लेम पर दोनों तरफ लगभग 30 से 30 सेकंड तक सेंक लें, ताकि पराठा अच्छी तरह पक जाए. 

गर्मागर्म करें सर्व

सिंघाड़ा-लौकी पराठे को प्लेट में निकालें और दही के साथ गर्मागर्म परोसें. आप चाहे तो घरवालों को इसके साथ में अचार और चटनी भी दे सकते हैं.

प्रो टिप: लौकी में पहले से पानी होता है, इसलिए आटा गूंथते समय पानी धीरे-धीरे डालें. अगर आप इसे व्रतके दिन बना रहे हैं तो इसे बनाते समय सेंधा नमक का इस्तेाल करें. 

Advertisement


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    टीम में जगह बचाने की जंग! ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर दिग्गज का तीखा वार, मार्नस लाबुशेन भी निशाने पर |
    जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष से भिड़ गया गाड़ी का वेंडर? वीडियो वायरल होते ही BJP ने प्रशांत किशोर को घेरा |
    पांचवीं मंजिल की छत पर टहल रही सायरा खान को लगा झटका, अस्पताल में पता चला किसी ने मारी है गोली |
    Gen Z Mental Health: ज़िंदगी से कम खुश है Gen Z? डिप्रेशन पर ये स्टडी करती है हैरान |
    अभी तो शुरुआत है... RBI फिर देगा झटका, रेपो रेट बढ़ाने पर एकमत नहीं MPC |
    भारत में क्यों खरीद रहे हैं रईस अरबों के घर, मुंबई से गुरुग्राम तक हुईं बड़ी डील |
    Ramayana Advance Booking: रामायण पर धनवर्षा, एडवांस बुकिंग में 7 करोड़ पार कमाई, 3000 रुपये पार टिकटों की कीमत |
    Asian Para Games: तीरंदाजी में शीतल-तोमन की जोड़ी को गोल्ड, स्वाति को सिल्वर, डिस्कस थ्रो में सुवर्णा ने जीत लिया सोना |
    Xiaomi की दिवाली सेल, TV से स्मार्टफोन, मिलेगा 50% तक का ऑफ |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 22 अक्टूबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
    Advertisement