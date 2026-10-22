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टीम में जगह बचाने की जंग! ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर दिग्गज का तीखा वार, मार्नस लाबुशेन भी निशाने पर

साइमन कैटिच ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के कई खिलाड़ियों के करियर पर दबाव होने की बात कही है. मार्नस लाबुशेन की लगातार खराब फॉर्म ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की चिंता बढ़ा दी है.

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साइमन कैटिच का बड़ा बयान, ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ियों का करियर दांव पर (Photo: Getty)
साइमन कैटिच का बड़ा बयान, ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ियों का करियर दांव पर (Photo: Getty)

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की फॉर्म और चयन को लेकर सवाल उठने लगे हैं. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर साइमन कैटिच का मानना है कि टीम के कई खिलाड़ी अपना करियर बचाने के लिए खेल रहे हैं. इस बीच, मार्नस लाबुशेन की खराब बल्लेबाजी ने भी टीम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

लाबुशेन की फॉर्म बनी चिंता का विषय

मार्नस लाबुशेन पिछले कुछ समय से टेस्ट क्रिकेट में अपनी पुरानी लय हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उनकी लगातार नाकामी के कारण टीम में उनकी जगह को लेकर सवाल उठते रहे हैं. पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग समेत कई दिग्गज क्रिकेटर उनकी बल्लेबाजी तकनीक और प्रदर्शन पर चिंता जता चुके हैं.

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लाबुशेन के लिए टीम में अपनी जगह बनाए रखना चुनौती बन गया है. ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ताओं को भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन और टीम के भविष्य के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है.

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दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में मेजबान टीम मजबूत स्थिति में है. फॉलोऑन के लिए कहे जाने के बाद, चौथे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 156/4 था और वे दक्षिण अफ्रीका से 170 रन पीछे थे. मार्नस लाबुशेन, जो कुछ समय से संघर्ष कर रहे हैं, एक बार फिर 39 रन बनाकर निराश किया.

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कैटिच ने क्या कहा ?

SEN रेडियो पर कैटिच ने कहा, 'इस पारी में कई खिलाड़ी अपने करियर को बचाने के लिए खेल रहे हैं. जब ऑस्ट्रेलिया मैच ड्रॉ कराने की कोशिश कर रहा था, तब हवा के विपरीत दिशा में जाकर हार्मर के खिलाफ शॉट खेलने की कोशिश करते समय उस खिलाड़ी के दिमाग में क्या चल रहा था, यह तो बस वही जानता है.'

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उन्होंने आगे कहा. 'ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ता इस आउट होने के तरीके को कैसे देखेंगे? पिछले कुछ सालों में उन्हें काफी मौके दिए गए हैं, जबकि कई अन्य खिलाड़ियों को इतने मौके नहीं मिले, लेकिन उन्हें मिले हैं.' 

खिलाड़ियों के सामने बड़ी चुनौती

साइमन कैटिच के बयान से संकेत मिलता है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के कुछ खिलाड़ियों पर प्रदर्शन करने का दबाव काफी बढ़ गया है. इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार खराब प्रदर्शन का असर खिलाड़ियों के चयन पर पड़ सकता है. ऐसे में आगामी मुकाबले उनके लिए खुद को साबित करने का अहम मौका होंगे.

ऑस्ट्रेलियाई टीम को उम्मीद होगी कि उसके अनुभवी बल्लेबाज जल्द अपनी फॉर्म में वापसी करें और टीम की बल्लेबाजी को मजबूती दें. खासकर लाबुशेन के लिए रन बनाना जरूरी है, ताकि वह आलोचनाओं का जवाब दे सकें और टीम में अपनी जगह मजबूत कर सकें.

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